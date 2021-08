Sondage : Le Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip 3 vous donne envie d’un pliable ?

Cette semaine, Samsung a lancé ses derniers smartphones pliables lors de son événement Galaxy Unpacked. Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont livrés avec des améliorations et des raffinements qui rapprochent les efforts pliables de Samsung du “grand public”. Cependant, la société n’a pas hésité à atteindre ses objectifs de mettre les pliables entre les mains d’un plus grand nombre de consommateurs, c’est pourquoi les successeurs des meilleurs téléphones pliables sont lancés à des prix inférieurs.

Cependant, nous voulons savoir si cela suffit à vous inciter à acheter un pliable ou si vous préférez vous en tenir à des dalles de smartphone plus traditionnelles.

Le Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip 3 vous donnent-ils envie d’un pliable ?

Les analystes de Counterpoint Research prévoient que le marché des pliables devrait croître de 3X cette année par rapport à 2020, principalement grâce à Samsung, qui pourrait détenir jusqu’à 75 % du marché jusqu’en 2023. Mais davantage d’acteurs devraient également entrer sur le marché des pliables. au cours des deux prochaines années, les rendant plus omniprésents qu’ils ne le sont actuellement.

À l’heure actuelle, Samsung n’est pas la seule entreprise à proposer des smartphones pliables. Motorola a appuyé sur le bouton nostalgie avec le nouveau Razr, bien que nous ne voyions peut-être pas de suivi cette année. Huawei et Xiaomi ont également leurs propres téléphones de type tablette.

Pendant ce temps, alors que Google se prépare pour le lancement des Pixel 6 et 6 Pro, des rumeurs circulent sur un potentiel Pixel Fold en préparation. On ne sait pas grand-chose sur l’appareil, mais cela prouverait encore à quel point Google est sérieux en matière de matériel et d’expansion de l’écosystème Android.

Pour les fans d’Apple, Cupertino aurait également examiné l’espace pliable. Les rumeurs indiquent que la société lancera sa propre prise dans le courant de 2023. On ne sait pas si Apple visera un hybride smartphone/tablette dépliable ou le plus petit style de téléphone à clapet, bien qu’il soit plus probable qu’il s’agisse de la première option.

Au fur et à mesure que de plus en plus de pliables arrivent sur le marché, ils deviendront forcément moins chers et plus courants, ce qui est l’objectif de Samsung. Mais est-ce suffisant pour qu’ils en valent la peine maintenant ?

