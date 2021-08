SONDAGE : Le Royaume-Uni devrait-il accueillir plus de 5 000 Afghans en fuite en pleine crise humanitaire ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Un vol transportant des évacués afghans atterrit au Royaume-Uni

Le plan du gouvernement est de protéger 5 000 Afghans grâce à la réinstallation cette année et d’aider 15 000 autres au cours des cinq prochaines années. Mais les critiques soutiennent que c’est beaucoup trop lent compte tenu de la menace immédiate que les talibans font peser sur la survie de certaines familles. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les réfugiés pourraient “commencer une nouvelle vie en toute sécurité au Royaume-Uni, loin de la tyrannie et de l’oppression auxquelles ils sont actuellement confrontés”.

Hier, les combattants talibans ont utilisé des coups de feu, des fouets, des bâtons et des objets tranchants pour maintenir le contrôle des foules sur des milliers d’Afghans qui attendent toujours à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul une issue.

Parmi les blessés se trouvaient des enfants sans défense.

Les femmes, les enfants, les minorités religieuses et ceux qui ont aidé le front occidental depuis le début de la guerre en 2001 après le 11 septembre seront prioritaires dans la stratégie d’évacuation, mais seuls 5 000 d’entre eux pourront se rendre au Royaume-Uni cette année.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni avait “une dette de gratitude envers tous ceux qui ont travaillé avec nous pour faire de l’Afghanistan un endroit meilleur au cours des 20 dernières années” et que “beaucoup d’entre eux, en particulier les femmes, ont maintenant un besoin urgent de notre aider”.

Aujourd’hui, il y aura un débat de cinq heures au parlement sur la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, et les politiciens décideront de la manière dont la Grande-Bretagne doit aborder la crise internationale.

Les humanitaires de tout le Royaume-Uni exhortent le gouvernement à défendre et à protéger les hommes et les femmes qui ont combattu aux côtés des forces britanniques et américaines, ainsi que tous les travailleurs des ONG qui ont créé des écoles pour filles et renversé le régime taliban au cours des deux dernières années. décennies.

Mais ceux qui cherchent désespérément à évacuer, alors que les talibans reviennent au pouvoir, sont bien plus de 20 000.

Les combattants talibans reprennent le contrôle et ramènent l’Afghanistan à son état oppressif d’avant 2001 (Image: .)

Le programme reflète le programme pour les réfugiés syriens, dans le cadre duquel 20 000 personnes ont été réinstallées depuis 2014, en donnant la priorité aux survivants de la torture, aux personnes souffrant de problèmes de santé graves et aux femmes avec enfants.

Mais certains se demandent pourquoi la capacité du programme est la même, alors que la population afghane est le double de celle de la Syrie et que le Royaume-Uni a participé activement au conflit.

Steve Valdez-Symonds, directeur des droits des réfugiés et des migrants à Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré : « Avec de nombreux Afghans en danger immédiat, la promesse de réinstaller quelques milliers de personnes dans les « années à venir » est trop petite, trop tardive.

« Compte tenu de la rapidité et de l’ampleur de la crise des droits humains qui semble se dérouler en Afghanistan, nous devons nous concentrer de manière beaucoup plus urgente sur les personnes à risque immédiat dans le pays. »

Lord Dubs, un ancien enfant réfugié, a également critiqué le programme comme étant peu ambitieux et égoïste.

Il a dit : « Si les Canadiens peuvent prendre 20 000 [now], pourquoi n’en prenons-nous que 20 000 sur cinq ans ?

« Ces personnes sont maintenant en danger et ont désespérément besoin de sécurité. »

Le Royaume-Uni a la responsabilité de sauver les Afghans d’un conflit auquel la Grande-Bretagne a participé pendant plus d’une décennie (Image: .)

Des millions de personnes tentent de fuir en voiture et en inondant les pistes de l’aéroport, dans une tentative désespérée de sauver la vie de leurs familles et d’échapper à la terreur des talibans.

En discutant de la crise afghane en cours, le secrétaire d’État Dominic Raab a déclaré que le Royaume-Uni était « une nation au grand cœur » et qu’il avait « toujours été un pays qui a fourni un refuge sûr à ceux qui fuyaient les persécutions ».

La décision du président Joe Biden de poursuivre le plan de Donald Trump et de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan a conduit à l’effondrement de l’ordre et a permis aux talibans de reprendre le contrôle.

Le gouvernement américain a également accepté de libérer 5 000 prisonniers talibans, ce qui aura considérablement accru la force des talibans.

Downing Street a déclaré que M. Johnson était en communication étroite avec M. Biden et avait “souligné l’importance de ne pas perdre les gains réalisés en Afghanistan au cours des 20 dernières années”.

Les deux hommes devraient s’exprimer à nouveau lors d’une réunion virtuelle des dirigeants du G7, pour discuter de la crise dans les prochains jours.

