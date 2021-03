Sondage: le Xiaomi Mi Mix Fold est-il chaud ou non?

Les téléphones pliables ne vont nulle part. Cette semaine, Xiaomi a enfin dévoilé le dernier ajout à sa gamme Mi Mix et son premier téléphone pliable disponible dans le commerce. Le Mi Mix Fold n’est disponible qu’en Chine pour le moment, mais il est à espérer qu’il ne sera pas le seul pliable de Xiaomi pour 2021.

Le Xiaomi Mi Mix Fold emballe un design qui rappelle le Samsung Galaxy Z Fold 2. Il porte un écran de 8 pouces à l’intérieur et un panneau de 6,52 pouces à l’extérieur avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Les composants internes comprennent le SoC Snapdragon 888, 5020 mAh de jus de deux batteries, le processeur d’imagerie Surge C1 maison de Xiaomi et jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Son arsenal d’imagerie comprend une caméra arrière de 108 MP, un jeu de tir ultra-large de 13 MP et un appareil photo de 8 MP avec une lentille liquide. Ce dernier lui permet de prendre des macros et jusqu’à 3 fois des prises de vue au téléobjectif.

C’est une charge assez impressionnante pour un pliable, mais le Mi Mix Fold n’est sans doute pas aussi ambitieux que les modèles Mi Mix précédents. Encore plus curieux, c’est qu’il fonctionne toujours sur Android 10. Alors que Xiaomi nous a dit que le pliable ne serait pas disponible en dehors de la Chine, il coûterait probablement un joli centime s’il sortait un jour dans le monde.

Alors, avec les avantages et les inconvénients énumérés, que pensez-vous du Xiaomi Mi Mix Fold? Est-ce qu’il fait chaud ou pas? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus, et si vos sentiments sont plus nuancés, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.