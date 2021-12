Sondage : les Américains préfèrent le capitalisme, le libre marché au socialisme, le gouvernement fédéral

Les données de sondages récemment publiées donnent un aperçu des tendances politiques des Américains, en particulier de ce qu’ils pensent des termes philosophiques utilisés quotidiennement par les législateurs.

Gallup a publié lundi de nouveaux chiffres de sondage qui évaluent le sentiment des Américains à l’égard des termes politiques fréquemment utilisés tels que «capitalisme», «socialisme» et plus encore.

Notamment, deux termes à égalité pour le bas de la liste.

« Le socialisme est lié au » gouvernement fédéral « en tant que le moins bien noté des six termes inclus dans l’enquête de 2021 », a déclaré Gallup. « En revanche, les Américains sont plus positifs envers les petites entreprises et la libre entreprise, alors qu’ils sont légèrement plus négatifs que positifs envers les grandes entreprises. »

La « petite entreprise » a un taux de faveur de 97 % et la « libre entreprise » est perçue positivement par 84 % des Américains. « Socialisme » et « le gouvernement fédéral » n’arrivent qu’à 38 %

Le « capitalisme » a 60 % de favorabilité tandis que les « grandes entreprises » en ont 46 %.

« Depuis 2010, Gallup a mesuré les opinions fondamentales des Américains sur plusieurs termes économiques ou gouvernementaux, y compris le capitalisme et le socialisme », a déclaré Gallup. «Leurs opinions sur le socialisme sont restées stables, même si le sénateur Bernie Sanders et les politiciens démocrates progressistes ont poursuivi un rôle élargi du gouvernement dans la lutte contre les soins de santé, la pauvreté et l’éducation de la petite enfance – des politiques que leurs critiques décrivent comme amenant les États-Unis vers le socialisme. De même, les opinions des Américains sur le capitalisme n’ont pas varié, même avec une plus grande discussion sur l’inégalité des revenus aux États-Unis et la concentration de la richesse américaine dans un petit pourcentage de personnes.

Alors que certains sentiments sont restés stables, la faveur des grandes entreprises est passée de 52 % à 46 % cette année.

« Tout comme les républicains sont responsables de la baisse globale de la confiance du public dans les grandes entreprises et de la satisfaction à l’égard de l’influence des entreprises, l’évolution des opinions républicaines explique les perceptions moins positives des grandes entreprises », a déclaré Gallup. « Actuellement, 56 % des républicains et des indépendants de tendance républicaine, contre 72 % en 2019, ont une opinion positive des grandes entreprises. Les points de vue des démocrates et des maigres démocrates sont stables, à 36 %. »