Sondage : les Américains soutiennent les réfugiés afghans, mais ne les considèrent pas tous comme égaux dans la réinstallation

Bien que les Américains soutiennent largement les efforts de réinstallation des réfugiés afghans aux États-Unis, ils sont considérablement plus susceptibles d’accueillir des Afghans qui ont travaillé directement aux côtés des troupes américaines pendant l’effort de guerre de 20 ans que ceux qui ne l’ont pas fait.

Un nouveau sondage de Vox et Data for Progress réalisé du 17 au 20 septembre a révélé que 74% des électeurs probables – dont 78% des démocrates et 66% des républicains – étaient en faveur de la réinstallation des Afghans qui étaient des alliés de l’armée américaine tels que des traducteurs ou des forces spéciales.

Cinquante-huit pour cent des personnes interrogées, dont 73 pour cent de démocrates et 40 pour cent de républicains, ont soutenu la réinstallation aux États-Unis d’Afghans qui ont fui la violence et la persécution des talibans alors qu’ils mettent en œuvre leur vision de la loi religieuse. C’est encore une majorité d’électeurs probables. Mais cela suggère qu’il existe des limites artificielles à la volonté de certains Américains de protéger les réfugiés vulnérables, car l’immigration est devenue un coin politique.

Données pour le progrès

L’écart pourrait être dû à la perception parmi certains Américains qu’ils ont une dette unique envers les Afghans qui risquent leur vie pour les troupes américaines et qu’il est de leur responsabilité de respecter la maxime militaire de ne laisser personne de côté, même s’ils pourraient pas autrement une position libérale sur les questions d’immigration.

Mais certains Américains pourraient ne pas ressentir le même niveau d’appropriation du sort des civils afghans – y compris les travailleurs d’ONG, les militants des droits des femmes et d’autres groupes minoritaires – même si le retrait de l’Amérique et l’échec des efforts d’édification de la nation les ont mis en danger.

C’est un signe que le consensus autrefois bipartite sur le rôle de l’Amérique en tant que leader humanitaire mondial s’est détérioré et que les efforts de la droite pour retourner les électeurs contre les réfugiés pourraient fonctionner. Les républicains, dont l’ancien président Donald Trump, le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, le sénateur du Texas Ted Cruz et le candidat au Sénat de l’Ohio, JD Vance, ont tous fait valoir à tort que les Afghans qui arrivent ne sont pas correctement contrôlés pour les menaces terroristes potentielles alors qu’en fait, ils sont tenus de subir un contrôle de sécurité approfondi dans des pays tiers avant de prendre un vol à destination des États-Unis, en plus des contrôles de santé et des vaccinations.

Pour les électeurs républicains qui ont été attirés par la rhétorique anti-immigrés de Trump en 2016, quelle que soit sa vérité, de tels sentiments pourraient être un message qui résonnera à mi-parcours de l’année prochaine.

Les Américains sont moins favorables à la réinstallation des réfugiés dans leurs propres États et communautés

Les Américains sont moins susceptibles de favoriser la réinstallation des Afghans si cela se produit dans leur propre arrière-cour. Selon le sondage Vox et Data for Progress, 53% ont déclaré qu’ils soutiendraient la réinstallation des évacués afghans aux États-Unis dans leur ensemble, mais 48% ont déclaré qu’ils soutiendraient le faire dans leurs États et seulement 44% les accueilleraient dans leurs propres communautés.

Parmi les indépendants, il semble y avoir un écart particulièrement important – environ 11 points de pourcentage – dans le soutien à la réinstallation des réfugiés dans leur propre communauté par rapport à l’ensemble des États-Unis. Et parmi les républicains, le soutien à la réinstallation était inférieur à 33 %, quel que soit l’endroit où les réfugiés iraient.

Données pour le progrès

C’est malheureux, car même en dehors des arguments altruistes évidents pour aider les populations vulnérables, les Américains devraient également réclamer à grands cris d’amener des réfugiés dans leurs communautés à des fins égoïstes.

Comme l’écrit Jerusalem Demsas de Vox : « Dans les petites villes ou les villes en déclin, ils peuvent aider à inverser les tendances de dépeuplement qui menacent la viabilité financière de la région. Même dans les régions en pleine croissance où de nombreuses personnes cherchent à vivre et à travailler, les réfugiés offrent un avantage économique évident. »

Les économistes s’accordent généralement à dire que la croissance démographique alimente la croissance économique dans les pays riches. Mais les États-Unis connaissent des baisses spectaculaires de la croissance démographique, et certaines régions des États-Unis commencent déjà à subir certains des inconvénients : la réduction des assiettes fiscales dans les zones rurales a rendu plus difficile pour les budgets gouvernementaux de soutenir les services essentiels, tels que les infrastructures et les services publics. écoles. À mesure que la croissance démographique ralentit, la pression en faveur des coupes augmentera probablement. Pendant ce temps, la population actuelle continue de vieillir; d’ici 2030, le Census Bureau estime qu’un résident américain sur cinq aura atteint l’âge de la retraite.

Avec 80 pour cent des Américains vivant dans des comtés qui ont perdu de la population au cours de la dernière décennie, un afflux de réfugiés pourrait aider à éviter le déclin démographique.

Les réfugiés sont également employés à des taux plus élevés que les Américains nés dans le pays après six ans de vie aux États-Unis et paient en moyenne 21 000 $ de plus en impôts qu’ils ne reçoivent en prestations au cours de leurs deux premières décennies dans le pays.

Les décideurs politiques pourraient encourager les États et les localités à opter pour davantage de réinstallation de réfugiés. Le président Joe Biden a déjà annoncé son intention de porter le plafond annuel d’admissions de réfugiés à 125 000 à partir d’octobre, une décision que moins de la moitié des électeurs probables soutiennent, selon le sondage Vox et Data for Progress. (Certains réfugiés afghans peuvent ne pas être immédiatement touchés par le plafond en raison de la façon dont les États-Unis les ont classés.)

Biden cherche également à créer un programme privé de parrainage de réfugiés, qui permettrait aux organisations et groupes privés de soutenir financièrement encore plus de réfugiés pour la réinstallation aux États-Unis. De plus, il y a eu également diverses propositions, certaines approuvées même par les gouverneurs républicains, pour créer un programme de visa basé sur l’État qui permettrait aux États participants d’augmenter leurs niveaux d’immigration en fonction des besoins du marché du travail local.

Il existe des arguments économiques clairs en faveur de la réinstallation des réfugiés afghans aux États-Unis, et qui pourraient changer les attitudes à l’égard des réfugiés qui deviennent les voisins des gens. Mais il appartient à la fois aux démocrates et aux républicains de le faire – et de créer des voies permettant aux États et aux communautés de les accueillir.

