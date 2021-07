SONDAGE : Les citoyens européens et américains complètement piqués devraient-ils être autorisés à entrer au Royaume-Uni sans quarantaine ? | Royaume-Uni | Nouvelles

in

À partir de lundi, les passagers de l’UE et des États-Unis qui ont reçu deux doses de vaccins autorisés par l’Agence européenne des médicaments ou la Food and Drug Administration seront autorisés à entrer en Angleterre sans mise en quarantaine, quel que soit le statut ambre. Les États-Unis interdisent toujours les voyages en provenance du Royaume-Uni. Les passagers entrant en Angleterre doivent passer un test de pré-départ avant d’arriver avec un test PCR qui devrait être effectué deux jours après leur atterrissage.

Les scientifiques ont confirmé que la réception des deux vaccins ne rend pas les individus à l’abri d’attraper, de porter et de transmettre la maladie de Covid, mais la recherche suggère que la vaccination complète réduit ces risques.

Les voyageurs entrant en Angleterre peuvent transporter des variantes de Covid sans présenter aucun symptôme et peuvent propager le virus involontairement.

La chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, a qualifié la politique d'”imprudente”, tandis que le secrétaire aux Transports Grant Shapps a qualifié cette décision de “bon moment pour s’ouvrir” et de “progrès dont nous pouvons tous profiter”.

Express.co.uk veut savoir si vous pensez que la Grande-Bretagne devrait s’ouvrir ou rester fermée plus longtemps. Votez dans notre sondage et dites-nous plus sur votre opinion dans la section commentaires.

Un peu plus de 70 pour cent de la population britannique (90 pour cent de la population adulte) ont reçu leur premier vaccin et environ 56,2 pour cent des personnes (70 pour cent de la population adulte) ont reçu les deux vaccins.

L’ouverture des frontières britanniques peut être justifiée par l’explication selon laquelle la majorité de la population vulnérable et âgée est largement protégée, à moins qu’elle n’ait refusé l’opportunité de prendre le jab.

Tout le monde au Royaume-Uni âgé de plus de 17 ans et 9 mois s’est désormais vu proposer le vaccin, mais seulement 58,4% des personnes âgées de 18 à 25 ans l’ont adopté.

La lenteur de la vaccination a incité Boris Johnson à annoncer le lundi 19 juillet dernier qu’à partir de septembre, seuls les jeunes doublement vaccinés seront autorisés à entrer dans des lieux surpeuplés tels que les boîtes de nuit.

Cependant, les scientifiques ont déclaré que les tactiques de pression provoquent la rébellion du groupe d’âge plus jeune.

LIRE LA SUITE: Les voyageurs américains et européens entièrement vaccinés éviteront la quarantaine

Avec un grand nombre de jeunes non vaccinés et risquant de développer un long Covid, beaucoup craignent que l’ouverture des frontières ne menace leur santé et ne donne au virus une quantité suffisante de corps pour muter, créant potentiellement une nouvelle variante mortelle.

De l’autre côté de l’argument, les industries du tourisme et de l’hôtellerie ont été les plus durement touchées pendant la pandémie, et alors que l’économie commence à rebondir, certains considèrent qu’il n’est que juste de redémarrer le commerce du tourisme aux côtés d’autres marchés.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Le premier ministre a-t-il raison de rouvrir nos frontières lundi prochain? Partagez votre point de vue en commentant ci-dessous.