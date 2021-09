Sondage : Les coûts du logement sont la principale préoccupation des citadins

Les coûts du logement et l’itinérance dans les villes américaines sont si graves que les habitants des zones métropolitaines en croissance semblent désormais plus préoccupés par ces problèmes que Covid-19, la sécurité publique, les impôts, l’éducation et l’emploi, selon un nouveau sondage du Manhattan Institute et d’Echelon Insights. .

Le sondage a interrogé 4 000 adultes du 11 au 20 août, échantillonnant 200 personnes chacune dans les « 20 régions métropolitaines avec la plus forte croissance démographique numérique de 2010 à 2019 ».

Manhattan Institute et Echelon Insights

Ce sondage a lieu après plus d’un an de flambée des prix des logements. L’indice Case-Shiller, une mesure principale des prix des maisons aux États-Unis, a montré en juin que les prix avaient augmenté de 18,6 % depuis l’année précédente. Selon les données du US Census Bureau et du Department of Housing and Urban Development agrégées par la Federal Reserve Bank of St. Louis, le prix de vente médian au dernier trimestre de 2019 était de 327 100 $. Au deuxième trimestre de 2021, ce nombre avait atteint 374 900 $.

« Il n’est pas surprenant que l’abordabilité du logement soit le principal problème en Amérique », a déclaré Michael Hendrix, chercheur principal au Manhattan Institute, un groupe de réflexion sur le marché libre. «Ce qui m’a surpris, c’est l’intensité, la priorité que l’abordabilité du logement et le coût de la vie en général pour les personnes qui se classent dans ces métros à croissance rapide. Ce n’était pas seulement un problème de San Francisco ou de New York, il devient de plus en plus répandu.

Dans les zones métropolitaines attractives, la situation est encore plus dramatique. Selon les données de Redfin, Phoenix a enregistré une augmentation du prix de vente médian de 24,1% au cours de la dernière année. L’offre de logements a diminué de 44,9% à San Francisco au cours de la même période. Et les habitants le remarquent. Dans le sondage du Manhattan Institute, 64 % des habitants des zones urbaines à croissance rapide ont déclaré qu’ils étaient extrêmement ou très préoccupés par le coût du logement. Le sondage a une marge d’erreur d’échantillonnage de plus/moins 2,3 points de pourcentage et inclut certains répondants dans les communautés moins denses des régions métropolitaines.

Contrairement à la plupart des sondages nationaux sur l’abordabilité du logement, celui-ci a demandé aux répondants quelles solutions ils appliqueraient dans leurs villes. Les deux tiers soutiennent fortement ou quelque peu l’autorisation de « construire davantage de logements près des arrêts de transport en commun », une solution importante, car un développement axé sur les transports en commun est nécessaire pour créer des quartiers abordables, piétonniers et respectueux du climat.

Mais, plus important encore, l’enquête a révélé que les habitants des zones métropolitaines en croissance sont favorables à ce qu’il soit plus facile de construire plus de maisons. Soixante-huit pour cent ont convenu qu’ils soutiendraient « l’accélération et la rationalisation du processus d’approbation afin qu’il soit plus facile de commencer à construire plus de logements » dans leur ville. Seulement 20 pour cent déclarent qu’ils s’y opposent fortement ou quelque peu. Ceci, enfin, aide à aller à la racine du problème.

Les villes américaines ont connu une telle augmentation de l’inabordabilité du logement, en grande partie en raison d’une offre dangereusement faible de logements, en particulier de logements abordables. L’une des principales raisons est que les gouvernements étatiques et locaux ont artificiellement limité l’offre de logements par le biais d’ordonnances de zonage et d’un processus de gouvernement local qui entraîne des retards coûteux. En exigeant des choses comme la taille minimale des lots ou la tenue de réunions publiques où les développeurs sont obligés de défendre la construction de logements multifamiliaux, ces lois rendent souvent illégale ou non rentable la construction de petites maisons de démarrage ou de maisons multifamiliales qui seraient plus abordables par rapport aux grandes maisons qui sont construites à leur place.

Ces lois sont souvent soutenues et appliquées par une minorité de propriétaires bruyants qui sont plus susceptibles d’assister aux réunions du gouvernement local pour s’opposer aux nouveaux développements immobiliers – et les responsables locaux qui accordent la priorité à ces voix. Communément appelés NIMBY (Not In My Backyard), des individus vocaux comme celui-ci ont souvent une influence démesurée malgré des recherches montrant qu’ils ne sont pas représentatifs des communautés pour lesquelles ils prétendent parler.

Manhattan Institute et Echelon Insights

Certes, tout le monde ne voit pas la situation de cette façon. Même si les répondants au sondage étaient largement favorables à ce qu’il soit plus facile de construire plus de logements, ils ne voient pas nécessairement cela comme la meilleure réponse à la crise de l’abordabilité.

Lorsqu’on leur a demandé de choisir entre deux énoncés expliquant le problème, 55 % des répondants ont choisi l’explication selon laquelle « il y a des maisons disponibles, mais elles sont trop chères pour les travailleurs et les classes moyennes à louer ou à acheter. Les gouvernements étatiques et locaux doivent subventionner la construction de logements plus abordables. Seulement 30 pour cent étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle les prix des logements sont élevés parce qu’il n’y a pas assez de logements et que la solution serait de faciliter la construction d’un plus grand nombre de logements.

Et il est possible que les gens s’opposent à de nouveaux projets de logement spécifiques dans leurs communautés, même s’ils sont d’accord avec le principe général selon lequel construire plus de logements dans leur ville est une bonne chose.

Mais ce sondage est une autre preuve que la colère face au manque de nouveaux logements abordables a atteint son paroxysme. Les résidents veulent plus de logements abordables construits dans leurs villes. Ils favorisent un développement axé sur le transport en commun. Ils souhaitent vivement que le gouvernement subventionne la construction de logements plus abordables. Et ils sont favorables à ce qu’il soit plus facile de construire plus de maisons.

