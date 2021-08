Sondage : les électeurs ne paniquent pas à propos de l’inflation, mais les prix restent une préoccupation

Malgré ce que certains experts et politiciens voudraient vous faire croire, les Américains sont ne pas paniquer à propos de l’inflation. Pourtant, beaucoup gardent un œil dessus. Et à quel point ils sont inquiets dépend de leur affiliation politique – ainsi que de ce qu’ils regardent à la télévision.

Lorsqu’on leur demande quel est le problème économique le plus important auquel le pays est confronté aujourd’hui, environ un quart des électeurs probables disent que c’est le coût de la vie élevé ou l’inflation, selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress. Les électeurs se disent également inquiets pour l’économie en général (19%), l’écart entre les riches et les pauvres (14%), le chômage et l’emploi (10%), et la dette nationale (10%).

Lorsque vous explorez qui s’inquiète des prix, c’est là que cela devient intéressant. En général, les personnes dont le revenu est inférieur à 50 000 $ par année sont légèrement plus concernées que celles qui gagnent plus de 100 000 $.

Ethan Winter, analyste principal chez Data for Progress, a déclaré qu’il était difficile de distinguer ce qu’est la sensibilité à l’inflation – ce qui signifie une augmentation générale des prix d’un panier d’articles telle que mesurée par quelque chose comme l’indice des prix à la consommation – et juste une hyper-conscience des prix dans l’ensemble. « Les personnes les plus pauvres sont simplement plus préoccupées par les prix, et vous devez séparer ce qui est une préoccupation générale concernant le coût des choses par rapport à ce qui vous préoccupe de percevoir réellement que les choses deviennent plus chères », a-t-il déclaré.

Le sondage Vox-Data for Progress, réalisé du 23 au 26 juillet auprès de 1 245 électeurs probables, montre que les personnes ayant un revenu inférieur à 50 000 $ ont déclaré qu’elles étaient beaucoup plus susceptibles de s’inquiéter du coût de la nourriture et du logement que les personnes gagnant plus de 100 000 $. Trente pour cent des électeurs à faible revenu ont déclaré que les coûts du logement étaient leur principale préoccupation en matière de prix, tandis que seulement 15 pour cent des personnes à revenu élevé ont dit la même chose. Pendant ce temps, les personnes à revenu élevé sont plus susceptibles de s’inquiéter du coût des soins médicaux et de l’enseignement supérieur ou des prêts étudiants, qui sont souvent des articles plus coûteux que l’épicerie ou le loyer.

Les perceptions des coûts et de l’inflation ont également une orientation assez partisane. Les républicains sont plus susceptibles de dire que c’est leur principale préoccupation économique que les démocrates (31 % à 19 %). Les habitudes d’écoute de la télévision rendent la division encore plus frappante : 34 pour cent des téléspectateurs de Fox News déclarent que les coûts et les prix sont le problème économique le plus urgent, contre 22 pour cent des téléspectateurs non-Fox News.

“Il y a beaucoup de signaux partisans dans l’air”, a déclaré Winter. “Les républicains se font dire par des médias partisans que l’inflation est une source de préoccupation et y réagissent, alors que nous constatons des taux d’inquiétude beaucoup plus faibles chez les démocrates – même si les conditions économiques réelles sont les mêmes.”

Comme le note Jim Tankersley du New York Times, les républicains utilisent les inquiétudes concernant les augmentations de prix pour attaquer les plans économiques du président Joe Biden et essayer de saper ses efforts pour davantage de dépenses d’infrastructure. Le sénateur Pat Toomey (R-PA) a déclaré lors d’une récente apparition sur l’état de l’Union de CNN que les États-Unis connaissent actuellement une « grave inflation ». « Il y a une question sur combien de temps cela dure. Et je crains juste que le risque soit élevé que cela soit avec nous pendant un certain temps. »

De nombreux démocrates au Congrès espèrent adopter un plan d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars en plus d’une proposition bipartite plus petite. Le sondage Vox-Data for Progress a révélé que 55% des électeurs probables soutiennent un « ensemble d’infrastructures larges » comme un investissement dans l’avenir de l’Amérique, tandis que 36 % s’opposent à un ensemble étendu et pensent qu’il conduira à une augmentation spectaculaire des prix. Neuf pour cent ne sont pas sûrs. Et encore une fois, il y a une nette division partisane.

Les bavardages sur la hausse des prix et l’inflation ont certainement repris ces derniers mois. Et il est vrai que de nombreux articles du quotidien semblent plus chers en ce moment qu’auparavant – surtout par rapport à il y a un an, lorsque les prix de certains articles, comme l’essence, avaient chuté au début de la pandémie. (Vos vacances d’été ont peut-être été moins chères il y a un an qu’aujourd’hui, mais encore une fois, il y a un an, vous n’êtes peut-être pas parti en vacances.)

Mais de nombreux démocrates, économistes et membres de la Réserve fédérale estiment que les niveaux actuels d’inflation sont temporaires et vont ralentir. Il y a beaucoup de déséquilibres offre-demande et de goulots d’étranglement dans l’économie en ce moment en raison de la pandémie de Covid-19, et il faudra juste un certain temps pour que les choses s’arrangent.

Dans une interview accordée à CNBC en juillet, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu’elle s’attend à voir “plusieurs mois d’inflation rapide” mais s’attend à ce que la situation s’améliore. « Je ne dis pas que c’est un phénomène d’un mois. Mais je pense qu’à moyen terme, nous verrons l’inflation revenir à des niveaux normaux. Mais, bien sûr, nous devons garder un œil attentif sur cela. »

Selon le sondage Vox-Data for Progress, les Américains semblent généralement convenir que l’inflation ralentira. Cinquante-huit pour cent des électeurs probables ont déclaré qu’ils pensaient que les augmentations de prix étaient principalement dues à des goulots d’étranglement temporaires et à des pénuries causées par la pandémie. Cependant, il existe une nette division partisane : 76 % des démocrates pensent que c’est vrai, contre 56 % des indépendants et 39 % des républicains.

Sur l’inflation, les électeurs sont prêts à garder leur calme et à continuer

Il y a des rumeurs sur le fait que l’inflation d’aujourd’hui ressemble au cas d’emballement des années 1970, mais la comparaison semble exagérée. Pourtant, il est difficile d’écarter complètement les inquiétudes des gens concernant les prix et l’économie. Surtout pour les personnes à faible revenu, même une augmentation modeste des coûts peut être un gros problème.

Et pourtant, les électeurs ne semblent pas encore souhaiter que le gouvernement fédéral appuie sur les freins. Près des deux tiers des électeurs probables disent qu’ils pensent que les décideurs doivent rester calmes au sujet de l’inflation alors que l’économie s’améliore – y compris une majorité de démocrates, d’indépendants et de républicains – en raison du ralentissement de la croissance économique.

La Réserve fédérale, qui dispose d’un certain nombre d’outils dans sa boîte à outils de politique monétaire pour tenter d’influencer l’économie, suit jusqu’à présent cette approche sereine des développements économiques. En juillet, le Federal Open Market Committee (FOMC) a décidé de maintenir les taux d’intérêt à près de zéro (s’il commence à s’inquiéter de l’inflation, il commencera à les augmenter) et a signalé que même si l’économie s’améliore, il y a plus de progrès à faire fait. “Les effets de la pandémie sur l’économie ont continué de diminuer, mais les risques pour les perspectives économiques demeurent”, a déclaré le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse le 28 juillet.

Dans l’ensemble, les électeurs probables sont plus susceptibles de dire que les emplois et les salaires sont plus importants que les prix.

Si la Réserve fédérale commence à baisser les bras, en augmentant les taux d’intérêt (qui semblent encore un peu lointains) ou en ralentissant l’achat d’obligations (ralentissant effectivement l’impression de monnaie), cela servira probablement à refroidir en bas de l’économie. Décider quand le faire peut être délicat. Le mandat de la Fed est d’équilibrer une inflation modeste (généralement environ 2 % sur le long terme) avec le chômage, idéalement en poussant l’économie aussi près que possible du plein emploi.

Mais il importe de savoir quel taux de chômage la Fed, ou, d’ailleurs, n’importe qui regarde. Historiquement, le chômage des travailleurs noirs et hispaniques aux États-Unis a été beaucoup plus élevé que le chômage des travailleurs blancs, et cela continue d’être le cas à mesure que les emplois reviennent. En juin, le taux de chômage global était de 5,9%. Mais une fois ventilé par race, le chômage était de 5,2 % pour les travailleurs blancs, de 7,4 % pour les travailleurs hispaniques et de 9,2 % pour les travailleurs noirs.

William Spriggs, économiste en chef à l’AFL-CIO, a récemment écrit un éditorial pour le New York Times soulignant l’importance de prêter attention au taux de chômage des Noirs dans la prise de décisions politiques. « Ignorer le taux de chômage des Noirs n’est pas seulement une question morale ; il ignore la croissance potentielle de l’économie », a-t-il écrit.

Une majorité de personnes semblent convenir que la division raciale dans la main-d’œuvre est importante. Le sondage Vox-Data for Progress a révélé que 52% des électeurs probables – dont 75% de démocrates, 50% d’indépendants et 30% de républicains – pensent que le gouvernement fédéral devrait essayer de combler l’écart racial en matière de chômage.