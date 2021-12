Sondage : Les pannes récentes vous ont-elles fait repenser votre dépendance au cloud ?

Il y a eu pas mal de pannes importantes tout au long de 2021. En fait, l’année a commencé avec une panne de Slack, affectant de nombreux employés revenant à leur premier jour après les vacances. Mais les choses ont vraiment mal tourné lorsque Facebook Meta a subi une panne majeure de six heures qui a rendu plusieurs de ses services inutilisables.

La société a présenté ses excuses à ses utilisateurs, dont beaucoup dépendent de WhatsApp pour communiquer. Mais ensuite c’est arrivé encore… et encore. C’est arrivé au point qu’Instagram a annoncé qu’il déployait une fonctionnalité « d’alerte de panne » pour avertir les utilisateurs des interruptions de service.

Le Wall Street Journal souligne qu’avec la récente panne d’AWS qui a supprimé de nombreux services, y compris les meilleurs haut-parleurs Alexa, de nombreuses personnes ont commencé à se demander à quel point nous dépendons du cloud et des appareils intelligents pour effectuer des tâches de base. Nous voulons donc savoir si cette ou des pannes récentes vous ont fait repenser votre dépendance au cloud et, plus précisément, aux appareils domestiques intelligents.

Avez-vous repensé votre dépendance au cloud ?

WSJ note comment les consommateurs ont eu l’impression d’être replongés dans les temps anciens en devant nourrir manuellement leurs chats, balayer leurs sols et même être coincés à parler à d’autres êtres humains parce qu’AWS a supprimé Alexa et d’autres services qui reposent sur ses serveurs cloud.

Aussi comique que cela puisse paraître, Jitesh Urbani, directeur de recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils dans le monde, note que cela soulève le manque de support hors ligne de nombreux appareils et notre dépendance apparente au cloud pour faire fonctionner les choses.

Espérons que les pannes #alexa et #RingDoorbell d’aujourd’hui conduiront davantage de consommateurs à demander un contrôle local ou une assistance hors ligne sur leurs appareils domestiques intelligents. C’est l’un des rares différenciateurs offerts par les petites marques, mais il est souvent considéré comme inutile par beaucoup. – Jitesh Ubrani (@JiteshUbrani) 8 décembre 2021

Commentez ci-dessous si vous pensez ou non que nous comptons trop sur le cloud dans notre vie quotidienne.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.