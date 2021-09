Sondage: les républicains en position de force pour renverser le siège du Sénat du New Hampshire

in

Le contrôle du Sénat américain pourrait dépendre du parti qui remportera le New Hampshire aux élections de mi-mandat de 2022.

Pour le moment, les sondages indiquent que les républicains sont en bonne position – et la sénatrice démocrate Maggie Hassan diffuse déjà des publicités politiques à plus d’un an des élections.

Hassan a publié une publicité télévisée pour sa candidature à la réélection de 2022 et dépense six chiffres pour faire avancer ses arguments libéraux.

“L’annonce a été lancée mardi et est diffusée à la télévision et par câble, ainsi qu’à la radio et aux plateformes numériques”, a rapporté The Hill.

« L’annonce arrive plus d’un an avant les élections générales de 2022, qui décideront si les démocrates conserveront leur majorité au Congrès pendant au moins deux ans. Hassan, qui siège à la commission sénatoriale des anciens combattants, fait face à sa première candidature à la réélection depuis qu’elle a remporté son siège en 2016. En lançant l’achat d’annonces tôt, Hassan espère contrer une série d’attaques de groupes alignés sur les républicains qui voient le nouveau Le sénateur du Hampshire comme cible principale l’année prochaine », a ajouté le rapport The Hill.

Hassan est probablement inquiète après que de récents sondages montrent qu’elle pourrait avoir de sérieux ennuis si elle perd son siège.

Une enquête du centre d’enquête du Saint Anselm College a révélé que le gouverneur du GOP Chris Sununu avait une avance de 8 points sur la sénatrice démocrate Maggie Hassan dans un éventuel affrontement avec le Sénat américain en 2022.

Les résultats du sondage ont été résumés par WMUR :

Le centre d’enquête du Saint Anselm College a révélé que Sununu menait Hassan, de 49 % à 41 %, 6 % choisissant « quelqu’un d’autre » et 4 % incertain. Le centre d’enquête a déclaré que son échantillon était également divisé, avec 34% de démocrates enregistrés, 33% de républicains enregistrés et 33% d’électeurs non déclarés enregistrés. La marge d’erreur était de plus ou moins 2,3 points de pourcentage.

L’enquête a également révélé :

– Les préférences dans le nouveau sondage, comme dans les sondages précédents, étaient, comme on pouvait s’y attendre, divisées en fonction des partis, avec 83% des démocrates enregistrés en faveur de Hassan et 89% des républicains enregistrés en faveur de Sununu.

-Mais les électeurs non déclarés ont favorisé Sununu par une marge de 50 % à 34 %, 8 % choisissant « quelqu’un d’autre » et 8 % supplémentaires indécis.

-Selon le sondage, 44% ont approuvé et 48% désapprouvé le travail de Hassan en tant que sénateur.

– Les performances professionnelles de Sununu ont été approuvées par 64 pour cent et désapprouvées par 34 pour cent des personnes interrogées. En juin, 68 pour cent ont approuvé et 30 pour cent ont désapprouvé.

Sondage pour les élections générales de 2022 #NHSen : Chris Sununu (D) 49% (+8)

Maggie Hassan (D-Inc) 41%@SaintAnselmPoll ~ 1855 RV ~ 24/08/26https://t.co/Wd3mZJQTPm – PollTracker (@PollTrackerUSA) 1er septembre 2021

Le dernier sondage du St. Anselm College Survey Center de @nhiop jette un autre regard sur le potentiel de match à succès Hassan-Sununu #NHSen : @ChrisSununu 49%@Maggie_Hassan 41% Plus de ce sondage ce soir à 17h et 18h sur @WMUR9#NHPolitics via @AdamSextonWMUR pic.twitter.com/0pICOFWyI7 – WMUR TV (@WMUR9) 31 août 2021

Les démocrates ne sont au pouvoir que depuis quelques mois, et il semble que leur programme radical se retourne déjà contre lui.

Les républicains de la Chambre ont également tracé leur chemin pour reconquérir la chambre qu’ils ont failli renverser en 2020.

Les républicains ont besoin d’un gain net de 5 sièges pour regagner la majorité à la Chambre à mi-parcours en novembre prochain.

Les républicains de la Chambre ont également l’histoire de leur côté alors qu’ils visent à regagner la chambre.

Le parti qui contrôle la Maison Blanche, qui est actuellement les démocrates, perd en moyenne environ 25 sièges à la Chambre lors des élections de mi-mandat.

Et le processus de redécoupage décennal – lié au recensement de 2020 – devrait généralement favoriser les républicains par rapport aux démocrates.

Donald Trump a récemment déclaré que ce serait une idée « intéressante » pour lui de briguer un siège en Floride à la Chambre des représentants des États-Unis en 2022.

