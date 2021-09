SONDAGE M25 : La police devrait-elle agir plus rapidement pour empêcher les manifestants de fermer l’autoroute la plus fréquentée du Royaume-Uni ? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

in

M25 : Isoler la Grande-Bretagne des deux côtés de la chaussée

Mardi matin, davantage de manifestants sont descendus sur la M25 pour la cinquième fois en un peu plus d’une semaine. Les militants écologistes d’Isulate Britain ont cette fois ciblé les jonctions 9 et 10 de l’autoroute très fréquentée de Surrey vers 8 heures du matin – le pic de la circulation aux heures de pointe. Ils se sont d’abord rassemblés sur la bande d’arrêt d’urgence avant de sortir en courant devant la circulation. La police est rapidement intervenue, les chaussées dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre étant dégagées juste après 8h15.

La police de Surrey a déclaré que 38 arrestations avaient été effectuées à la suite de la dernière tentative de manifestation sur la M25.

Le surintendant principal Jerry Westerman a déclaré : « C’est la deuxième semaine d’activités de protestation sur l’une des routes les plus fréquentées de la région.

“Les manifestants ont mis leur vie, ainsi que celle des autres, en danger en marchant sur les deux chaussées de la M25 pendant les heures de pointe.

“Heureusement, nous étions sur place dans les trois minutes suivant l’arrivée du premier appel et avons pris des mesures rapides et vigoureuses pour nous assurer que les manifestants ont été retirés des deux chaussées après avoir ignoré nos demandes de continuer pacifiquement.

Sondage M25 : la police devrait-elle agir plus rapidement pour empêcher les manifestants de fermer l’autoroute la plus fréquentée du Royaume-Uni ? (Image : GETTY)

Sondage M25 : un manifestant est emmené par la police (Image : GETTY)

“La chaussée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre a été rouverte quelques minutes plus tard dès que cela a été possible en toute sécurité – la chaussée dans le sens des aiguilles d’une montre étant dégagée deux minutes plus tard.

«Je tiens à rassurer le public que notre priorité est une réponse rapide et efficace, avec des perturbations réduites au minimum.

“Les agents ont réagi rapidement ce matin pour procéder à des arrestations et surveiller le réseau autoroutier plus large.

Les manifestants d’Isulate Britain ont semé le chaos au cours de la semaine dernière en continuant de bloquer la M25.

Sondage M25: les manifestants ont de nouveau bloqué une partie de la route très fréquentée (Image: GETTY)

Ils ont utilisé un certain nombre de tactiques, notamment se coller sur les chaussées et verser de la peinture sur la route.

Dans un communiqué publié lundi, un porte-parole du groupe a prévenu : « Tôt ce matin, Insulate Britain a bloqué le M25 pour la quatrième fois.

“Ils disent que les actions se poursuivront jusqu’à ce que le gouvernement s’engage sérieusement à isoler tous les 29 millions de maisons qui fuient en Grande-Bretagne d’ici 2030 et tous les logements sociaux d’ici 2025.”

La police subit maintenant une pression croissante pour faire plus pour réprimer les manifestations.

Sondage M25 : la police a été invitée à faire plus pour empêcher les manifestants de fermer l’autoroute (Image : GETTY)

Des images sont apparues montrant des officiers debout devant des manifestants pendant de longues périodes et ne les déplaçant pas de la route.

Boris Johnson a fustigé les manifestants d’Insulate Britain et envoyé un avertissement fort aux personnes impliquées qu’elles devaient “payer le prix” de leurs actions.

S’adressant à GB News, le présentateur Darren McCaffrey a demandé au Premier ministre : « Nous examinons ce que vous faites sur le changement climatique.

«La plupart des gens seraient favorables à cela, ce qu’ils ne soutiennent pas, ce sont les gens qui roulent sur l’autoroute M25.

« C’est arrivé pour la cinquième fois en huit jours et la police doit intervenir et empêcher que cela se produise. Cela ruine les moyens de subsistance des gens.

M25 : Boris Johnson dit que les manifestations sont « folles »

Un regard croisé, M. Johnson a répondu: “Regardez, c’est fou, et ils devraient, ils devraient se lever [from there].

«Je veux que la police n’ait pas seulement le pouvoir de retirer les gens des autoroutes, des déglueurs, et de s’en débarrasser le plus rapidement possible.

“Mais je veux aussi qu’ils aient le sentiment que c’est la bonne chose à faire.”

Il a ajouté : « La police doit faire respecter la loi, mais ces personnes enfreignent la loi et elles devraient en payer le prix. »

Le gouvernement britannique a soutenu les agents dans la prise de « mesures rapides » contre les manifestants écologistes sur la M25.

Le prochain projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux donnera aux agents « les outils dont ils ont besoin pour résoudre ce problème ».

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré: “La police a tout notre soutien pour prendre des mesures rapides.

“Ce genre de perturbation est dangereux et éloigne la police des communautés où elle est le plus nécessaire.”

Downing Street a ajouté que la nouvelle législation “aide la police à mieux gérer les manifestations afin que les groupes légitimes puissent faire entendre leur voix sans perturber la vie et les moyens de subsistance des autres”.