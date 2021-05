Sondage: Maintenant que l’iMac M1 est disponible, que pensez-vous du nouveau design?

Lorsque Apple a annoncé le nouveau M1 iMac coloré le mois dernier, le design s’est avéré quelque peu polarisant. Maintenant que cela fait plus d’un mois que l’iMac a été dévoilé et que les premières commandes sont arrivées aux clients, que pensez-vous du design? Vos opinions ont-elles changé depuis l’événement d’Apple le 20 avril?

Comme nous l’avons expliqué en détail, il s’agit d’une étape majeure pour l’iMac, marquant sa première refonte majeure en plus d’une décennie. Le nouveau design est arrivé en premier au modèle 24 pouces, qui remplace la taille 21,5 pouces, mais Apple travaille également sur une version plus grande qui pourrait arriver dès plus tard cette année.

Le nouvel iMac est disponible en sept couleurs différentes: bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet. À l’exception de l’argent, les couleurs de l’iMac sont bicolores, avec une teinte plus pastel autour du menton et du pied, et une couleur plus audacieuse à l’arrière.

Il y a deux composants différents dans la conception de l’iMac qui l’ont rendu controversé: le menton et les lunettes blanches / grises. Apple a justifié le menton, expliquant que le menton est l’endroit où se trouve l’ordinateur réel. En ce qui concerne les lunettes grises, Colleen Novielli, responsable principale du marketing produit pour le Mac chez Apple, a expliqué:

Les bordures sont destinées à compléter la conception typique de la maison, par exemple, et à se fondre dans l’arrière-plan. Les bordures gris clair sont géniales. L’absence de contraste saisissant offre une expérience plus transparente pour l’utilisateur.

Personnellement, j’aime beaucoup le nouveau design de l’iMac. Comme je l’ai écrit dans ma couverture pratique hier, j’ai opté pour l’iMac bleu et j’adore les petites touches tout au long de l’expérience qui font signe au design bleu. Cela inclut les accessoires de couleur assortie, les couleurs d’accentuation dans macOS et le câble Lightning tressé. Peut-être que je changerai d’avis une fois que je verrai un iMac Pro gris sidéral avec Apple Silicon à l’intérieur, mais pour l’instant, l’iMac 24 pouces est merveilleux.

Que pensez-vous de la conception de l’iMac? Votre opinion a-t-elle changé depuis qu’Apple a officiellement révélé l’iMac le mois dernier? Comme toujours, les images du monde réel d’un nouvel appareil Apple peuvent souvent affecter davantage les opinions que la photographie d’événements Apple. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

