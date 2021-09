Sondage Manpower : les plans d’embauche pour octobre-décembre les plus optimistes en 7 ans

Dans le secteur des transports et des services publics, les employeurs prévoient de solides gains de masse salariale avec une perspective de plus de 28 %, et les perspectives du secteur de l’administration publique et de l’éducation de plus de 24 % reflètent des plans d’embauche sains.

Les plans d’embauche des entreprises indiennes au cours de la période octobre-décembre sont les plus optimistes depuis sept ans, les employeurs faisant état d’une perspective nette d’emploi de plus de 44% au cours de cette période. Les entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs dans tous les secteurs et zones géographiques, car de plus en plus d’entreprises cherchent à ramener leurs employés au bureau, selon la dernière enquête ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi, publiée mardi.

Les perspectives d’embauche les plus fortes sont signalées dans les services (51%), la fabrication (43%) et la finance, les assurances et l’immobilier (41%), avec 89% des employeurs ayant du mal à pourvoir les postes vacants – au-dessus de la moyenne mondiale de 69%.

L’enquête auprès de 3 046 employeurs indique que de nombreuses entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs avant la fin de l’année, s’attendant à ce que les restrictions liées à la pandémie s’assouplissent et que la demande de produits et services augmente. Les intentions d’embauche se sont améliorées dans tous les secteurs d’un trimestre à l’autre, les secteurs des services, de la fabrication et de la finance, des assurances et de l’immobilier faisant état de certaines des perspectives les plus optimistes.

Les perspectives d’embauche se sont renforcées dans les quatre régions par rapport au trimestre précédent, et les employeurs des quatre régions s’attendent à une augmentation de la masse salariale au cours du quatrième trimestre de 2021. Le rythme d’embauche le plus élevé est prévu dans l’ouest, où les perspectives d’emploi net s’élèvent à plus 49%. Une activité d’embauche dynamique est également prévue dans l’est et le nord, avec des perspectives de plus de 45% et plus de 43%, respectivement, tandis que les perspectives pour le sud sont de plus 37%.

De plus, une augmentation de la masse salariale est prévue pour les sept secteurs de l’industrie au cours du prochain trimestre. Outre les services, le secteur manufacturier et le secteur de la finance, des assurances et de l’immobilier, les employeurs du secteur des mines et de la construction s’attendent à un rythme d’embauche soutenu, faisant état d’une perspective de plus de 34 %, tandis que les perspectives pour le secteur du commerce de gros et de détail s’élèvent à plus de 33 %. .

Dans le secteur des transports et des services publics, les employeurs prévoient de solides gains de masse salariale avec une perspective de plus de 28 %, et les perspectives du secteur de l’administration publique et de l’éducation de plus de 24 % reflètent des plans d’embauche sains.

