Sondage : Mario Party Superstars est sorti aujourd’hui sur Switch, l’avez-vous compris ?

Aujourd’hui, c’est l’arrivée de Superstars de la fête de Mario sur la Nintendo Switch. Croyez-le ou non, mais c’est en fait le deuxième jeu Mario Party à sortir sur le système hybride.

La première, comme vous vous en souvenez peut-être, était Super Mario Party, et il est sorti en 2018. Cette dernière entrée adopte une approche beaucoup plus classique, réintroduisant 100 mini-jeux de la génération Nintendo 64 et GameCube de Mario Party. Bien sûr, ce retour aux précédents jeux Mario Party nous a amenés à nous demander si vous allez récupérer la dernière entrée.

Si vous avez déjà décidé, vous pouvez acheter une copie physique dès maintenant. Et si vous n’êtes toujours pas sûr, n’oubliez pas de consulter notre revue Nintendo Life.