SONDAGE : Meghan Markle devrait-elle assister au dévoilement de la statue de Diana avec le prince Harry ? | Royale | Nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk peuvent voter dans notre sondage pour savoir si la duchesse de Sussex devrait assister au dévoilement de la statue au palais de Kensington le 1er juillet. Et faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires.

Notre sondage intervient au milieu des spéculations sur la question de savoir si l’ancienne actrice Meghan fera une apparition aux côtés de Harry lors du dévoilement de la statue en l’honneur de sa défunte mère dans deux semaines.

Une source a déclaré au site Web américain Radar Online que la duchesse rejoindrait Harry après avoir assisté seule aux funérailles du prince Philip alors qu’elle était enceinte de leur fille Lilibet “Lili” Diana.

L’initié a affirmé que Harry avait “l’épaule froide” de la part des membres de la famille et que les relations n’avaient fait qu’empirer depuis lors.

La source a déclaré: “Meghan sait à quel point il a été difficile d’assister seule aux funérailles de son grand-père et ne veut pas que cela se reproduise.

“Harry a été rejeté par la plupart de ses proches, plusieurs refusant de lui parler ou même d’établir un contact visuel.

“Depuis que les funérailles ont empiré, pas mieux, vous ne pouvez donc qu’imaginer comment il sera traité lors du grand événement du 1er juillet.”

Mais la correspondante royale par intérim du Telegraph, Victoria Ward, a cité des sources affirmant que Meghan ne se rendrait pas en Grande-Bretagne avec Harry après avoir récemment accouché.

Elle a tweeté: “La duchesse de Sussex ne se rendra pas au Royaume-Uni pour rejoindre Harry pour le dévoilement d’une statue de sa défunte mère, confirment des sources après qu’un site Web américain a affirmé qu’elle le rejoindrait.

“Personne ne pourrait la critiquer pour ça, même si je suis sûr que les gens le feront.”

Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis Megxit pour les funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

Meghan, qui était très enceinte à l’époque, a été déconseillée par son médecin de prendre l’avion.

La duchesse a donné naissance à Lili le 4 juin, le dévoilement de la statue aurait donc lieu moins d’un mois plus tard.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et vivent maintenant à Montecito.

Ils ont plongé la famille royale dans la crise en mars avec leur interview controversée d’Oprah Winfrey.

Harry a depuis frappé la famille royale dans une interview en podcast et lors de sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See.