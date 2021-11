SONDAGE Meghan Markle : La duchesse devrait-elle être libre d’intervenir dans la politique américaine en utilisant son titre ? VOTER | Royale | Nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk peuvent voter dans notre sondage ci-dessous. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires.

Notre sondage intervient après que Meghan – qui vit en Californie avec le prince Harry après avoir quitté ses fonctions royales – a écrit le mois dernier aux membres du Congrès et du Sénat appelant à un congé payé pour les nouveaux parents en Amérique.

La duchesse a déclaré qu’elle écrivait la lettre à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et au chef de la majorité au Sénat Charles Schumer « en tant que maman » et « au nom de millions de familles américaines ».

L’ancienne actrice de Suits a signé la note comme « Meghan, la duchesse de Sussex ».

Et plus tôt ce mois-ci, Meghan a téléphoné la semaine dernière à la sénatrice républicaine Susan Collins du Maine et à Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale pour plaider en faveur d’un congé familial payé.

VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LE SONDAGE CI-DESSOUS ? CLIQUEZ ICI

Le sénateur Collins a déclaré à Politico: « À ma grande surprise, elle m’a appelé sur ma ligne privée et elle s’est présentée comme la duchesse de Sussex, ce qui est assez ironique. »

Les États-Unis sont le seul pays riche à ne proposer aucun programme national de congé parental payé.

Cependant, Meghan a suscité des accusations selon lesquelles elle utilise son titre royal pour s’immiscer dans la politique américaine.

Les membres de la famille royale ne s’impliquent traditionnellement pas en politique.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles ne veut pas de « incontournable » dans la famille royale

Meghan a participé au sommet en ligne du New York Times DealBook pour discuter de la manière dont les femmes peuvent atteindre « la parité économique et professionnelle ».

Au cours de la session de 30 minutes intitulée Minding the Gap, on lui a demandé si elle avait une « anxiété » à l’idée de s’impliquer dans la politique.

La duchesse a répondu: « Je ne vois pas cela comme un problème politique franchement.

« Écoutez, il existe certainement un précédent au sein de la famille de mon mari et de la famille royale de ne pas s’impliquer dans la politique, mais je pense que c’est… Je veux dire, les congés payés, de mon point de vue, ne sont qu’un problème humanitaire. »

Meghan et Harry ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie.

Le couple a accepté de cesser d’utiliser leurs titres de RHS dans le cadre du Megxit, mais ils continuent d’être connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex.