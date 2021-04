Sondage MVP NBA: Jokic mène Embiid et Anteto

ESPN a réalisé l’un de ses sondages habituels pour presser l’opinion des journalistes qui sont généralement sélectionnés par la NBA pour voter pour les récompenses. Cette fois, du MVP. La saison 2020/21 avance et il y a plusieurs candidats qui se battront pour remporter le précieux prix du joueur le plus important de la campagne. Le test, mené par Tim Bontemps, consulte 101 analystes.

Nikola Jokic (Nuggets) est déjà le leader exceptionnel. Il obtient 90 des premiers votes sur 101 possibles, ce qui le pousse à rester avec 969 points. Avec plus de la moitié est Joel Embiid (Sixers), l’autre grand favori: 401. L’actuel défenseur du prix, Giannis Antetokounmpo (Bucks), est troisième avec 375 mais sans être la première option de tout panéliste. Damian Lillard (Blazers), avec 283, et James Harden (filets), avec 231, ils ferment le top-5. LeBron James (Lakers)Bien qu’il n’ait pas de premiers votes, il est le dernier avec trois chiffres de votes: 105. Chris Paul (Soleils), 7e avec 98; Kawhi Leonard (Clippers), 8e avec 80; Luka Doncic (Mavericks), 9e avec 28; Rudy Gobert (Jazz), 10e avec 26.

Le centre serbe marque une saison spectaculaire. Il a réalisé 15 matchs triple-double et une moyenne de 26’1 points, 10’9 rebonds et 8’8 passes., se démarquant de ses concurrents grâce au leadership qu’il exerce dans les Nuggets. Il a enduré l’équipe de l’Ouest lors de ses pires moments et l’absence de Murray devrait faire ressortir le meilleur de lui pour les derniers matchs de la saison régulière., où ce prix finira par décider. La dernière blessure a fait des ravages sur Embiid, pour lequel il a raté plusieurs matchs malgré le fait que ses Sixers dominent l’Est avec une main de fer, et Antetokounmpo a du mal à se voir avec des chiffres pires au niveau collectif que dans les deux saisons où il a gagné le précieux trophée.

Le tracker Basketball Reference continue également de donner à Nikola Jokic un large avantage. Il a 52,7% d’options, devant Harden ou Antetokounmpo.