Sondage National Insurance : Êtes-vous d’accord avec la hausse des impôts de Boris Johnson | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant aux députés et à la nation à la Chambre des communes aujourd’hui, M. Johnson a déclaré dans son annonce politique la plus importante de l’année, qui aura un impact énorme sur les soins sociaux: “Nous ferons tout cela d’une manière juste et raisonnable et juste.” La hausse de l’assurance nationale frappera les retraités actifs ainsi que les revenus des plus de 65 ans tirés des actions.

Il a déclaré aux députés: “Aujourd’hui, nous commençons le plus grand programme de rattrapage de l’histoire du NHS, plafonnant les arriérés de Covid en augmentant la capacité hospitalière à 110% et en permettant un million de rendez-vous, d’analyses et d’opérations supplémentaires.

“En conséquence, alors que les listes d’attente s’aggraveront avant de s’améliorer, le NHS visera à traiter environ 30% de patients de plus d’ici 2024-2025 qu’avant Covid. Et nous réglerons également les problèmes de santé et sociaux à long terme. des soucis auxquels le parti d’en face n’a certainement pas réussi à s’attaquer.”

Le gouvernement s’attend à lever environ 12 milliards de livres sterling grâce à l’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale, pour financer la récupération de Covid pour le NHS au cours des premières années et plus tard pour réformer les soins sociaux.

L’argent récolté sera utilisé pour éliminer les arriérés des listes d’attente pour les personnes qui attendent désespérément un traitement médical, comme les patients atteints de cancer.

M. Johnson a déclaré que la moitié des revenus proviendrait des impôts sur les 14% des Britanniques les mieux rémunérés.

Parallèlement à la hausse de l’assurance nationale, Boris Johnson introduit également un nouveau plafond sur le montant des soins sociaux facturés aux personnes au cours de leur vie.

À partir d’octobre 2023, personne ne commençant les soins en Angleterre ne sera obligé de dépenser plus de 86 000 £ au cours de sa vie, a déclaré M. Johnson, déclarant aux députés qu’il protégerait les gens de la “peur catastrophique de tout perdre”.

Actuellement, seuls ceux qui n’ont pas d’actifs d’une valeur supérieure à 23 250 £ bénéficient d’une aide sociale gratuite.

Au cours de la première année de la pandémie, d’avril 2020 à 2021, le gouvernement a emprunté 299 milliards de livres sterling, le chiffre le plus élevé depuis le début des records en 1946, pour aider à la survie et au rétablissement de Covid.

Plus de 60 milliards de livres sterling ont été dépensés en NHS Test and Trace, EPI, vaccins et autres services de santé Covid.

Ce nouveau prélèvement remboursera les dettes de la Grande-Bretagne et remettra le Royaume-Uni sur la voie d’un rétablissement complet tout en rendant le système de protection sociale meilleur qu’il ne l’a jamais été, affirme le Premier ministre.

