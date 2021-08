Sondage : Nintendo a-t-il livré sa meilleure vitrine mondiale indépendante ?

Eh bien, la poussière s’est retombée sur un autre Indie World Showcase de Nintendo, et cela a certainement fait parler les fans de Switch. En un peu plus de 20 minutes, 19 jeux ont été présentés – certains étaient des surprises, d’autres étaient des mises à jour attendues depuis longtemps, et d’autres encore étaient des jeux hors du champ gauche de nouveaux noms de la scène du développement.

Le point de vue personnel de cet écrivain était qu’il s’agissait peut-être du meilleur monde indépendant de Nintendo, pour plusieurs raisons. Bien sûr, c’est très subjectif et il y a eu des présentations avec des révélations individuelles plus importantes, mais en tant que package, cela semblait être le spectacle le plus soigneusement organisé à ce jour, et équilibré pour offrir quelque chose à à peu près n’importe qui.

Comme vous pouvez le voir dans l’article Round Up ci-dessus, un véritable mélange est proposé. D’une part, de nombreux “clients habituels” sont présentés avec des titres de haut niveau, ce qui n’est pas une mauvaise chose – des jeux comme Loop Hero, Tetris Effect: Connected, Metal Slug Tactics, Axiom Verge 2, Eastward, Shovel Knight Pocket Dungeon sont tous acclamés par la critique, de grands noms ou issus d’éditeurs / développeurs notables que les lecteurs réguliers de ces pages connaîtront bien. Tous ces exemples, qu’il s’agisse de ports Switch de jeux populaires ou de versions Switch de nouvelles versions à chaud, sont des titres idéaux pour faire tourner un monde indépendant.

Le lancement inattendu d’Axiom Verge 2 a été une incroyable surprise estivale pour beaucoup

Parmi le reste de la liste, cependant, il y avait beaucoup de qualité et de variété en termes de genre, de style et, en fait, de noms de développement. Mieux encore, j’avais l’impression qu’il n’y avait pas trop de jeux s’appuyant sur les tropes familiers d’Indie ™ qui peuvent sembler accablants sur n’importe quel magasin numérique. Curious Expedition 2, TOEM et Hundred Days – Winemaking Simulator – à titre d’exemples – sont attrayants et délicieusement différents, et dans cet âge d’or des romans visuels, cet écrivain ne peut s’empêcher d’être intrigué par Necrobarista: Final Pour. Une vitrine ne plaira jamais à un spectateur à chaque jeu, mais nous soupçonnons que la plupart verront hier plusieurs titres dans la liste complète qui auront attiré leur attention.

Le rythme était également au rendez-vous; 22 minutes avec des séquences de tir rapide sont idéales pour un monde indépendant, avec plus de détails sur chaque jeu et leurs développeurs facilement accessibles en ligne pour les curieux. Cela ressemblait à un spectacle qui maintenait les succès intrigants à un bon rythme et ne laissait pas le temps à l’ennui ou à la familiarité de s’installer.

Mais bon, même si beaucoup de Team NL ont adoré, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de la série ! Était-ce un gagnant qui vous a enthousiasmé pour un tas de jeux eShop, ou avez-vous été déçu ? Y a-t-il eu une annonce spécifique ou une ombre portée qui a fait votre journée ? Faites-nous savoir dans les sondages et les commentaires ci-dessous!