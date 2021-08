Sondage : No More Heroes 3 est sorti aujourd’hui sur Switch, l’avez-vous compris ?

Cela fait onze ans que nous n’avons pas eu droit à une entrée principale dans le Plus de héros franchise, mais cette attente prend enfin fin aujourd’hui avec le lancement de No More Heroes III.

Avec Travis Strikes Again: No More Heroes de 2019 laissant les fans avec des sentiments mitigés, toute l’attention s’est rapidement tournée vers le prochain plat principal de No More Heroes 3. Nous avons eu la chance de faire nous-mêmes un tour du jeu, en le décrivant comme ” un autre carnage-fest indiscutablement impressionnant “balles au mur” dans notre revue complète, mais maintenant nous sommes impatients de voir comment vous vous sentez le premier jour.

Alors, c’est à vous. Envisagez-vous d’essayer ce dernier titre de Suda51 ? Avez-vous attendu cela depuis les jours de gloire sur Wii, ou êtes-vous coincé pour la première fois avec No More Heroes 3 ? Votez ci-dessous et n’hésitez pas à développer vos réponses dans les commentaires.

Assurez-vous de lire notre critique si vous êtes toujours sur la clôture, et si vous y jouez déjà au moment où nous parlons, faites-nous savoir comment vous vous en sortez dans les commentaires.