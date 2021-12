SONDAGE Omicron : Les fêtes de Noël devraient-elles avoir lieu malgré les craintes liées aux nouvelles variantes de Covid ? | Royaume-Uni | Nouvelles

La variante Omicron pourrait déclencher une augmentation des infections virales plus importante que les vagues précédentes au Royaume-Uni, ont averti les experts du New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG). Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que certaines mutations du virus indiquaient un risque accru de transmission plus rapide.

Les premières indications, cependant, suggèrent que la plupart des cas d’Omicron Covid sont « légers », et l’OMS n’a trouvé aucune preuve suggérant que l’efficacité des vaccins a été réduite par la nouvelle souche.

Lors de son témoignage devant le comité gouvernemental des sciences et de la technologie mercredi, le professeur Neil Ferguson a déclaré que cela pourrait être vers « la fin du mois » avant qu’il n’y ait une image plus claire de l’inquiétude d’Omicron.

Mardi, le Dr Jenny Harries, chef de la Health Security Agency du Royaume-Uni, a déclaré à Sky News que les Britanniques peuvent ralentir la propagation du virus en « ne socialisant pas lorsque nous n’en avons pas particulièrement besoin » pendant la période de Noël.

Mais Downing Street a veillé à ce que les règles de socialisation n’aient pas changé, et le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il pensait que « ça va être un grand Noël » et que « les gens devraient poursuivre leurs plans comme d’habitude pour Noël ».

Lors de la question du Premier ministre aujourd’hui, Boris Johnson a déclaré qu’aucune règle de Covid n’avait été enfreinte après que des informations ont révélé que des fêtes de Noël avaient eu lieu à Downing Street au plus fort du verrouillage de l’année dernière.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a accusé le Premier ministre d’hypocrisie pour avoir bafoué les règles qu’il avait ordonné au reste du pays de suivre.

Le Premier ministre n’a pas nié que des fêtes avaient eu lieu, mais il a déclaré que « toutes les directives ont été complètement suivies ».

La variante Omicron a été identifiée chez au moins 22 personnes au Royaume-Uni et devrait se propager rapidement.

La nouvelle variante comporte environ 50 mutations, dont 32 dans la protéine de pointe qui se connecte à nos cellules. En comparaison, la variante Delta présentait deux mutations dans la protéine de pointe.

Le professeur Ferguson a déclaré : « Les virus évolueront pour devenir plus transmissibles.

«Ils peuvent le faire en devenant plus intrinsèquement transmissibles, plus infectieux, comme la variante Alpha a été comparée à la souche originale de COVID, comme la variante Delta était plus infectieuse, dans la population hautement immunitaire, ils peuvent gagner en transmissibilité en échappant à l’immunité.

« Il semble, mais nous ne l’avons pas encore prouvé, que la variante Omicron peut confirmer être ce dernier type d’évolution.

« Ce que nous avons vu, c’est qu’Alpha a été un peu plus sévère que la souche précédente, et Delta à nouveau plus sévère, donc la tendance que nous avons observée est une plus grande sévérité pas moins de sévérité – heureusement contrecarrée par un meilleur traitement par des anticorps monoclonaux, des antiviraux et tous les autres médicaments, cela signifie que les gens ont de meilleures chances de survivre à un Covid sévère aujourd’hui qu’au début de la pandémie. »

Pour ralentir la propagation d’Omicron, Boris Johnson a annoncé de nouvelles restrictions Covid qui sont entrées en vigueur cette semaine.

Les citoyens doivent désormais porter des masques dans les magasins et dans les transports en commun, tous les voyageurs internationaux doivent s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif, et ceux qui entrent en contact avec un cas Omicron doivent s’isoler quel que soit leur statut vaccinal.

Les vaccins de rappel seront également déployés beaucoup plus rapidement, devenant disponibles pour tous les adultes éligibles au Royaume-Uni d’ici la fin janvier.

