Sondage : Paper Mario est maintenant disponible sur Nintendo Switch Online, y jouerez-vous ?

Le niveau Switch Online Expansion Pack de Nintendo vient d’ajouter le classique Nintendo 64 Mario de papier.

Cette aventure inspirée du papier s’est déroulée pour la première fois sur la Nintendo 64 en l’an 2000 et a depuis engendré toute une série. Le jeu original a également été réédité au fil des ans sur les consoles virtuelles Wii et Wii U, et c’est maintenant au tour de la Switch.

Comme mentionné dans la revue mise à jour de Paper Mario Nintendo Life :

« Paper Mario se présente toujours à merveille comme un RPG amusant qui équilibre stratégie et accessibilité. C’est un point culminant de la série et un choix parfait pour ceux qui veulent une expérience impliquante avec un ton plus léger, et qui met en valeur Nintendo à son meilleur en termes d’innovation. »

Alors, allez-vous essayer ce délicieux RPG sur le thème du papier sur le service d’abonnement de Nintendo ? Votez dans notre sondage et commentez ci-dessous.

