Sondage : Passez-vous à l’iPhone 13 ?

Le nouveau meilleur iPhone d’Apple, l’iPhone 13, est désormais disponible dans les magasins du monde entier. Alors que le lancement a été accueilli avec les acclamations et la fanfare habituelles, nous avons vu beaucoup de discussions sur le fait que l’iPhone 13 est une mise à niveau incrémentielle. Bien qu’il existe de nouvelles fonctionnalités intéressantes comme l’A15 Bionic et un écran plus lumineux, il n’apporte pas la grande refonte du design de l’iPhone 12, ce qui rend le saut plus difficile à justifier pour certains.

De nos premières impressions :

Superficiellement, les iPhones 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont presque impossibles à distinguer de leurs homologues iPhone 12. Même design industriel, mêmes tailles d’écran, mêmes prix. Mais une fois que vous commencez à les utiliser, les différences sont considérables : écrans plus lumineux, meilleur appareil photo, en particulier sur les variantes Pro ; une énorme amélioration de la durée de vie de la batterie, en particulier pour le mini, un nouveau mode cinématique, le double du stockage pour les lignes de base et jusqu’à doubler le taux de rafraîchissement pour les pros. Ils sont excitants, inspirants même, mais aussi frustrants. Laissez-moi expliquer…

C’est là qu’intervient le sondage de cette semaine. Nous voulons savoir si vous avez décidé de passer à l’iPhone de cette année, que ce soit à partir de l’iPhone 12 ou d’un modèle plus ancien.

Vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous, ou assurez-vous de cliquer ici si vous êtes sur mobile.

Passez-vous à l’iPhone 13 ?

