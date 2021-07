Sondage : Pensez-vous qu’Apple devrait supprimer la Touch Bar du MacBook ?

in

La Touch Bar controversée d’Apple sur le MacBook Pro serait dans ses derniers jours, selon certaines rumeurs récentes. Que pensez-vous de la barre OLED sur les Mac ?

Introduite avec le MacBook Pro redessiné en 2016, la Touch Bar était l’une des nombreuses décisions très controversées d’Apple sur sa gamme MacBook. Par exemple, Apple a supprimé tous les ports, ne laissant que ceux USB-C et Thunderbolt disponibles, a introduit un clavier papillon défectueux et a supprimé toutes les touches de fonction et le bouton ESC pour ce panneau OLED.

Quant à 2020, lorsque Apple a introduit son premier silicium sur Mac, le M1, la société a déjà annulé certaines de ses décisions controversées. Par exemple, un an auparavant, en 2019, avec le MacBook Pro 16 pouces, la société avait déjà ramené le clavier ciseaux et le bouton ESC.

Dans le même temps, Apple a toujours vendu un MacBook Pro moins puissant sans Touch Bar. Avec l’introduction en 2020 du MacBook Pro M1, cependant, la société n’a jamais offert l’option d’un MacBook Pro sans ce panneau OLED.

Lors de son introduction, la Touch Bar était censée être utile pour les tâches quotidiennes de l’utilisateur. De la découpe d’une vidéo lors de son édition à l’utilisation de la prédiction de frappe, au réglage des paramètres de luminosité, etc. Le problème est que cette fonctionnalité est davantage considérée comme un gadget que comme une fonctionnalité révolutionnaire que seul Apple pouvait faire.

Il y a quelques années, mon collègue Ben Lovejoy a écrit à propos de son expérience avec la Touch Bar, et cela n’était fondamentalement pas pertinent pour son utilisation :

Premièrement, environ 80 à 90 % de mon utilisation de la machine est assise à mon bureau, à l’aide d’un moniteur, d’un trackpad et… d’un clavier séparés. Donc, le clavier intégré avec sa technologie sophistiquée est là-bas à ma gauche. (…) Cela m’amène à la deuxième chose : il y a des moments où c’est activement contre-productif. Il y a plusieurs façons de me ralentir. Par exemple, si je souhaite utiliser les commandes musicales et que la barre tactile n’est pas étendue, il s’agit de deux touches à deux endroits plutôt que d’une seule pression. Ou si la barre est élargie et que je souhaite à la place mettre la machine en sourdine, c’est à nouveau deux touches à deux endroits. Ensuite, il y a les erreurs. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j’ai atteint la touche de retour arrière et j’ai soit appuyé sur le bouton Siri à la place, soit l’ai attrapé avec le bord de mon doigt pour que le retour arrière et Siri apparaissent. Je dois ensuite le toucher à nouveau pour fermer la fenêtre.

Taylor Hall, quant à lui, pense qu’il est problématique pour Apple de simplement supprimer la Touch Bar car il s’agissait d’un investissement majeur, même s’il ne voit aucun intérêt à cette fonctionnalité :

« Même une barre tactile qui a vu des améliorations régulières avec les mises à jour macOS et les mises à niveau MacBook Pro ne serait pas préférée par tous les utilisateurs de Mac. Une version sur mesure sans elle satisferait les utilisateurs de Mac qui préfèrent vraiment les touches de fonction. Lorsque Touch Bar a fait ses débuts, j’ai comparé son utilité aux touches de fonction physiques – que je n’utilise jamais pour la plupart – et Touch Bar gagne toujours pour moi. Aujourd’hui, je suis un utilisateur de MacBook Air M1 car je classe le manque de ventilateur sur l’inclusion de la Touch Bar (…) Mon problème avec elle en 2021 n’est pas qu’elle ne vaut plus qu’une rangée statique de touches de fonction. C’est qu’Apple a expédié la Touch Bar puis ne l’a plus jamais touchée.

Pour conclure avec les dernières rumeurs, non seulement les analystes fiables d’Apple Ming-Chi Kuo et Bloomberg ont annoncé que la société tuerait la Touch Bar, mais certains analystes ont indiqué hier qu’Apple l’« annulerait » avec un futur MacBook Pro :

Les Touch Bars restent l’application n°3 avec une part d’unité de 18% et une part de chiffre d’affaires de 1,2% au T1’21. Nous nous attendons à ce qu’il soit dépassé par les tablettes lorsque Apple commencera à adopter l’iPad AMOLED de 10,9 pouces. De plus, nos sources suggèrent qu’Apple pourrait annuler la Touch Bar à l’avenir.

Qu’en pensez-vous? Que pensez-vous de la Touch Bar du MacBook Pro ? Apple doit-il l’annuler ou continuer à l’offrir en option aux utilisateurs Pro ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

