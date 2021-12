Sondage : Pensez-vous qu’Apple remplacera l’iPhone par un appareil AR dans 10 ans ?

Plus tôt cette semaine, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple prévoyait de remplacer l’iPhone par un appareil AR dans 10 ans. Même s’il faudra une décennie pour que cela se produise – si cela doit arriver un jour – pensez-vous que l’iPhone disparaîtra un jour ?

Dans la note vue par ., l’analyste a écrit :

L’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par l’AR dans dix ans, ce qui représente la demande d’ABF de casques AR dépassera au moins un milliard de pièces d’ici dix ans. Le seul fournisseur d’ABF d’Apple, Unimicron, sera le principal bénéficiaire.

Alors que les rapports sur un casque de réalité mixte et un casque AR sont toujours déroutants, une chose est sûre : Apple prévoit d’annoncer son prochain grand produit dès l’année prochaine.

Ce casque AR pourrait être le produit qui remplacera l’iPhone dans une décennie, et Kuo parie plus gros. Selon l’analyste, Apple devra non seulement vendre au moins un milliard de ces appareils en une décennie, mais il s’agira également d’un produit autonome et ne nécessitera pas d’être associé à un iPhone ou à un Mac :

Si le casque AR se positionne uniquement comme accessoire pour le Mac ou l’iPhone, il ne sera pas propice à la croissance du produit. Un casque AR qui fonctionne indépendamment signifie qu’il aura son propre écosystème et offrira l’expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, taquine depuis un certain temps que la RA est également très importante pour l’avenir d’Apple. Dans une interview, il a déclaré que cette technologie est « critique » pour l’avenir de l’entreprise :

« En termes de RA, la promesse de la RA est que vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. On peut soutenir que cela pourrait même être mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou d’autres choses à apparaître. Votre public en bénéficierait également, je pense. Et donc quand j’y pense dans différents domaines, que ce soit la santé, l’éducation, les jeux, la vente au détail, je vois déjà la RA décoller dans certains de ces domaines.

Non seulement cela, mais un rapport suggère que le PDG d’Apple a déclaré qu’il souhaitait toujours superviser « une autre nouvelle catégorie de produits majeure » avant de quitter son poste dans l’entreprise.

Bien que tout indique un avenir AR, une chose me dérange toujours. Différent d’un iPhone, qui est parfait pour des milliers de millions d’utilisateurs, un casque AR semble limité. D’après ce que nous pouvons dire d’Oculus, des Ray-Ban de Meta, des Spectacles de Snap et d’autres appareils qui mettent des caméras sur des lunettes, c’est très… problématique.

Ils sont généralement lourds, les gens se soucient de la sécurité et de l’intimité, certains n’aiment tout simplement pas porter de lunettes et ils rendent certaines personnes très nauséeuses. Alors, encore une fois, Apple sera-t-il capable de créer un appareil aussi différent ?

Bien que Kuo pointe vers un «avenir AR», cela ne signifie pas qu’il sera abordable. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que le casque de réalité mixte d’Apple sera cher. Bien que nous ne sachions toujours pas si ou combien Apple facturerait un appareil AR pur, cela coûtera probablement plus que l’iPhone actuel de 1 000 $ que nous connaissons tous.

Pour l’instant, il y a encore plus de questions que de réponses. Pensez-vous qu’Apple remplacera l’iPhone par un appareil AR dans 10 ans ? Pensez-vous que l’iPhone disparaîtra un jour ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

