Sondage : Pensez-vous que les AirPods 3 conviennent mieux ou moins bien que les AirPods 2 ?

Juste après son événement « Unleashed », Apple a commencé à vendre les AirPods 3. Avec un nouveau design et une batterie améliorée, pensez-vous que ces écouteurs sans fil s’adaptent mieux ou moins bien que le modèle précédent ?

Les AirPods 3 ont fait l’objet de rumeurs pendant toute cette année. Ils ont été taquinés pour se lancer lors de l’événement de mars, qui n’a même jamais existé, puis lors de l’événement « Spring Loaded » en avril, à la WWDC21, lors de l’événement « California Streaming » de septembre, mais ils n’ont été présentés que le mois dernier aux côtés des nouveaux Mac.

Les nouveaux AirPods 3 présentent un design similaire à celui des AirPods Pro avec une poupe courte mais sans les embouts auriculaires. Même si certaines personnes ont eu des problèmes avec l’ajustement des AirPods Pro, Apple affirme qu’il améliore son « ajustement universel » et que ce modèle est assez bon pour la plupart des utilisateurs, en particulier ceux qui passent des AirPod d’origine ou de la deuxième génération.

Même si la structure principale des AirPods 3 est plus grande, le manque d’embouts auriculaires les rend plus à l’aise et en sécurité dans les oreilles des gens.

Par exemple, lorsque vous portez des AirPods 3, en les comparant au modèle précédent, cela isole mieux le son externe, bien que ce ne soit même pas proche de ce que fait AirPods Pro avec ANC.

Une autre grande amélioration avec la version de cette année est la prise en charge de Spatial Audio, qui améliore considérablement l’expérience d’écoute. Avec jusqu’à six heures d’autonomie en une seule charge, les AirPods 3 sont vraiment impressionnants.

Personnellement, je n’ai jamais eu de problème avec les AirPods d’Apple et tous s’adaptent parfaitement à mes oreilles. Mon opinion est que chacun d’eux travaille dans une situation différente. Par exemple, les AirPods 2 sont parfaits pour appeler quelqu’un ou lorsque j’ai besoin d’être au courant. Avec le modèle Pro, j’aime me couper du reste du monde.

Bien que j’ai pu essayer les AirPods 3 pendant une brève période, ils étaient non seulement confortables, mais semblaient plus puissants que sa version précédente, ce qui est également un booster lorsque vous envisagez d’acheter de nouveaux écouteurs sans fil.

Dans cet esprit, pensez-vous que les AirPods 3 conviennent mieux ou moins bien que les AirPods 2 ? Ou vos écouteurs sans fil Apple préférés sont les AirPods Pro ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :