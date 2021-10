Sondage : Pikmin a maintenant 20 ans – Quel est votre jeu préféré dans la série ?

Image : Nintendo

Avec toutes les discussions autour du lancement (et de l’état) des jeux Nintendo 64 avec le pack d’extension en ligne Nintendo Switch, il se peut que vous ayez oublié que Pikmin – la série Nintendo RTS qui est née d’une idée que Shigeru Miyamoto avait en se relaxant dans son jardin – a maintenant deux décennies.

Oui, le temps passe et nous, les fans de jeux rétro, nous nous sentons de plus en plus décrépits de jour en jour. Il y a 20 ans hier (26 octobre) que Pikmin a été lancé au Japon et les fans de Nintendo ont eu un premier aperçu d’une IP à la fois désarmante et terriblement cruelle. Nous pensons souvent aux légions de petits Pikmin que nous avons involontairement marché vers leur perte avec une teinte de tristesse et pas une petite quantité de culpabilité totale.

Nintendo

Pour une série avec 20 ans à son actif, le nombre de jeux dans l’écurie ‘min est étonnamment peu élevé, avec seulement trois jeux principaux. La première entrée et son excellente suite sont apparues pour la première fois sur GameCube en 2001 et 2004 respectivement avant d’obtenir de nouvelles versions de contrôle de jeu des deux sont arrivées sur Wii avec des commandes Wiimote ajoutées en 2008/9. Pikmin 3 est arrivé sur Wii U en 2013 et est arrivé sur Switch sous forme Deluxe il y a près d’un an en octobre 2020.

Un spin-off décevant de la 3DS Hé ! Pikmin est venu et est parti en 2017, et le spectre de Pikmin 4 flotte dans les rumeurs depuis de nombreuses années maintenant. Nous avons récemment passé du temps avec le dernier ajout à la famille, Pikmin Bloom – la dernière collaboration mobile de Niantic avec Nintendo et un titre de « sœur » facile à vivre et à propagation de fleurs au monde conquérant Pokémon GO alimenté par Google Maps.

Alors, avec l’arrivée de ce 20e anniversaire, nous avons pensé poser votre jeu préféré dans la série Pikmin. Personnellement, nous oscillons entre l’élégance et la pureté du cycle de jour du premier jeu, les horizons élargis et les nouveaux éléments non limités dans le temps du second (et son multijoueur étonnamment amusant et robuste), et l’incroyable HD éclat du fruit dans la troisième entrée. Si cet écrivain devait choisir, il opterait probablement pour la version New Play Control du jeu original.

Mais quelle est votre préférée ? Faites-le nous savoir en votant dans les sondages ci-dessous. Nous avons inclus une version et un portage (et laissé de côté Pikmin Bloom car la majorité des joueurs attendent toujours de mettre la main dessus grâce au lancement échelonné) :

N’hésitez pas à parler des meilleurs jeux, personnages et ennemis Pikmin dans les commentaires ci-dessous, et rendez hommage aux nombreux Pikmin que vous avez essayé de sauver avant qu’ils n’insistent obstinément pour déranger un Bulborb ou errent dans un plan d’eau sans faute ton propre.

Lectures complémentaires :