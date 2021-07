Sondage : Pokémon Unite est imminent mais source de division – Envisagez-vous de l’essayer ?

Si vous deviez concevoir un genre dérivé idéal pour la franchise Pokémon, il y a toutes les chances qu’un MOBA (arène de combat multijoueur en ligne) multiplateforme soit considéré comme une particulièrement bonne idée. C’est exactement ce que Pokémon Unite essaiera de fournir lorsqu’il arrivera sur le Switch eShop le 21 juillet, avec une version mobile qui devrait encore augmenter la base d’utilisateurs en septembre. Ce sera gratuit, sans surprise, avec diverses microtransactions sans aucun doute proposées à ceux qui souhaitent se livrer davantage.

Pourtant, la préparation de la sortie a été plutôt intéressante. Au lancement, sa présentation a été bombardée de réactions négatives, potentiellement parce que les fans ont été taquinés à propos d’un “grand projet” et ce que nous avons obtenu était un autre spin-off gratuit (nous en avons eu beaucoup au fil des ans). Les aversions sur YouTube sont arrivées à un niveau ahurissant, The Pokémon Company essayant toutes les astuces du livre pour les contourner, finissant par abandonner et définissant le téléchargement d’origine sur privé.

Sur la base de certaines métriques, y compris les ratios aime / n’aime pas sur d’autres téléchargements de bandes-annonces et des vidéos plus larges sur le jeu (comme celle ci-dessus), il y a maintenant un peu d’anticipation positive pour le jeu. Comme nous l’avons souligné ci-dessus, conceptuellement, c’est une idée potentiellement en or – la franchise consiste à trouver puis à se battre avec une gamme de Pokémon, il est donc logique d’intégrer cette formule dans un environnement en ligne dans lequel vous faites équipe avec d’autres. Si vous voulez voir l’enthousiasme pour l’idée, il y en a beaucoup à trouver.

Cela dit, il y a encore pas mal de négativité, ce que nous avons vu dans nos propres sections de commentaires et sur les réseaux sociaux. Il existe différents facteurs – l’un est que les spin-offs de Pokémon se rapprochent très rarement de la traction des jeux principaux, à l’exception de Pokémon GO. Le jeu gratuit en tant que modèle n’est pas non plus universellement populaire, car l’idée d’être systématiquement ciblé pour les microtransactions ne convient pas à tout le monde. Ensuite, il y a le genre lui-même, les MOBA étant extrêmement populaires dans le monde, mais servant néanmoins de frein à de nombreux joueurs.

Image : La société Pokémon

Un autre fil apparaît cependant beaucoup – Tencent. Le géant des médias / édition a l’un de ses studios de développement produisant le jeu aux côtés de The Pokémon Company, ce qui est souligné par certains comme une raison de l’éviter. La société chinoise (et ses filiales) a investi massivement dans des actions et des acquisitions de sociétés mondiales – plus récemment Sumo Digital basée au Royaume-Uni – pour développer son activité. À bien des égards, ses activités dans le secteur du divertissement sont peu différentes des stratégies d’investissement d’entreprise tout aussi agressives d’EA, Disney et Microsoft, mais certaines soulèvent des questions sur les liens de Tencent avec le gouvernement chinois. Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour une couverture médiatique explorant ces liens, et certains les citent comme des raisons d’éviter les projets Tencent.

C’est sans aucun doute un sujet assez compliqué, peut-être plus nuancé que beaucoup de points de vue régulièrement partagés en ligne. Mais c’est un facteur pour certains, semble-t-il, même si les consommateurs devront peut-être s’y habituer – Nintendo travaille avec Tencent pour la distribution de Switch en Chine, et bien sûr The Pokémon Company travaille avec la société sur Pokémon Unite. Avec tous les investissements de Tencent et son influence, nous verrons son nom sur beaucoup plus de projets dans les années à venir.

Donc, avec tout cela à l’esprit, faites-nous savoir dans les sondages et les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de Pokemon Unite, et si vous prévoyez de plonger lors de son lancement sur Switch.