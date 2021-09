Sondage : Pourquoi collectionnez-vous les jeux vidéo ?

in

La collection de jeux vidéo a été un sujet brûlant ces derniers temps, en grande partie grâce aux ventes plutôt douteuses de titres apparemment courants à des prix insensés. Cependant, ce n’est certainement pas une nouveauté; les gens collectionnent des jeux depuis des décennies, et la popularité des jeux rétro a transformé des millions d’entre nous en accapareurs consciencieux qui ne veulent jamais manquer l’occasion de mettre en sac une version rare ou souhaitable.

Pourtant, tout comme chaque joueur est différent, les collectionneurs sont uniques. Certains d’entre nous achèteront des titres dans n’importe quel état – neuf, en boîte, en vrac, peu importe – juste pour que nous possédions une copie physique du titre en question. D’autres se concentrent davantage sur le fait de s’assurer qu’ils ont des produits livrés dans une boîte et avec des instructions, tandis que certains visent le Saint Graal d’une collection de systèmes “complète” – chaque jeu sorti pour une console particulière dans une certaine région, par exemple. Ensuite, bien sûr, il y a la question des variantes « en édition limitée » à considérer ; le simple fait de les localiser peut être un exercice coûteux et exigeant en soi.

La motivation de collectionner diffère également d’une personne à l’autre. Alors que certains sont motivés par le simple besoin de posséder un « ensemble complet » de quelque chose, d’autres ne rechercheront que les jeux qui ont une signification personnelle profonde pour eux ; des titres qu’ils ont joués quand ils étaient enfants puis vendus, par exemple. Il y a aussi la notoriété et la renommée à considérer ; certains jeux à collectionner, comme Pistolet d’argent radieux ou Le jour de la mauvaise fourrure de Conker, sont recherchés non seulement parce que ce sont des jeux incroyables, mais aussi parce qu’ils sont célèbres pour leur grande valeur. Il est également important de se rappeler que certaines personnes sont des fans inconditionnels d’une certaine série et viseront donc à obtenir chaque entrée de cette série, ainsi que toutes les variantes régionales.

