Sondage : Pouvez-vous toujours trouver des jeux et regarder : Super Mario Bros. et Super Mario 3D All-Stars ?

Image : La vie de Nintendo

Découvrir que Super Mario 3D All-Stars allait avoir une production limitée et ne serait vendu en numérique que jusqu’au 31 mars 2021 a provoqué de vives réactions de la part de nombreux fans de Nintendo. Bien sûr, il y a un argument à faire valoir que quiconque voulait une copie de ce jeu de compilation en a probablement déjà acheté une, mais l’idée que l’accès à un jeu incroyablement populaire et important comme Super Mario 64 ou Super Mario Galaxy (ou Sunshine – oui, we love Sunshine!) était arbitrairement restreint a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux joueurs. Nous avons acheté le jeu – bien sûr que nous l’avons fait – mais le sentiment que nous y étions armés ne s’est pas bien passé, pas plus que l’idée que les personnes qui ont acheté une Switch à partir d’avril 2021 auraient de plus en plus de mal à retrouver certains des meilleurs jeux jamais créés.

Bien sûr, 3D All-Stars n’était pas le seul produit que Nintendo a sorti pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario – le Game & Watch: Super Mario Bros. dans les magasins après le 31 mars.

À l’époque, nous imaginions une surabondance des deux produits sur eBay – et nous avons certainement vu des tentatives de scalpers de retourner la console et le jeu en ligne pour des sommes énormes. Cependant, nous avons personnellement vu à la fois Super Mario 3D All-Stars et Game & Watch: Super Mario Bros. en quantité étonnamment abondante au cours des mois qui ont suivi.

Même maintenant, près de quatre mois après la “mort” de Mario, nous sommes en mesure de visiter nos grands magasins locaux, nos magasins d’électronique et nos détaillants spécialisés dans les jeux et de trouver les deux assis sur des étagères disponibles à l’achat. Une chaîne de supermarchés vend également le Game & Watch pour seulement 39,90 €, tandis que le magasin européen Media Markt le vend pour 40,99 €.

Nous nous demandons s’il ne s’agit que d’un phénomène local, ou si Nintendo est vraiment allé en ville pour produire cette jolie petite console de retour et décider du nombre de tirages pour les 3D All-Stars. Nous aimerions savoir si vous pouvez toujours trouver l’un ou l’autre dans les magasins.

Alors, faites-nous savoir si vous pouvez toujours mettre la main sur Super Mario 3D All-Stars et la console Super Mario Game & Watch en répondant aux sondages ci-dessous, et dites-nous dans quel pays vous vous trouvez dans les commentaires (si vous aimer):

Merci d’avoir participé. Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez succombé à la tentation avec l’un ou l’autre, si vous attendez que le G&W atteigne des prix d’aubaine ou si vous ne trouvez aucun article dans votre quartier pour l’amour ou l’argent.