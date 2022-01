Sondage : Préférez-vous les dos en verre ou en plastique sur les smartphones ?

Dans le monde des smartphones, l’un des principaux différenciateurs entre les appareils bas et haut de gamme est le matériau à partir duquel ils sont fabriqués. Alors que l’aluminium sévissait sur les smartphones d’autrefois, de nos jours, la bataille se déroule principalement entre deux matériaux : le plastique et le verre.

Bien qu’il y ait des avantages et des compromis pour les deux, nous sommes curieux de savoir quel matériel nos lecteurs préfèrent au dos de leurs smartphones.

Préférez-vous les dos en verre ou en plastique sur les smartphones ?

En ce qui concerne les meilleurs téléphones Android, vous trouverez probablement du verre à l’arrière de l’appareil. Alors que le verre a la fâcheuse caractéristique d’être sujet aux rayures, aux empreintes digitales et, bien sûr, à la fissure redoutée, il offre souvent aux smartphones un aspect et une sensation plus haut de gamme tout en ajoutant un certain poids que les utilisateurs peuvent apprécier. De plus, l’utilisation du verre Gorilla Glass de Corning rend ces téléphones beaucoup moins sujets à ce type de dommages (au moins sur le papier), ce qui devrait procurer aux utilisateurs un semblant de soulagement.

Néanmoins, si votre téléphone a un dos en verre, nous vous recommandons toujours de consulter de magnifiques étuis pour protéger votre investissement.

Ensuite, il y a les téléphones avec des dos en plastique. Cela se trouve généralement sur les modèles bas de gamme, mais même certains smartphones haut de gamme n’ont pas pu résister aux avantages du plastique. Cela inclut moins de poids et, bien sûr, un dos plus durable et moins sujet aux fissures. Les téléphones haut de gamme ont également tendance à emprunter la voie « glasstic » en donnant l’impression que c’est du verre dépoli, comme le Galaxy Note 20 de base ou le Galaxy S21.

La rumeur dit que Samsung abandonne le dos en verre pour le Galaxy S22 de base en faveur d’un dos en verre, ce que certains apprécieront (et d’autres, bien sûr, ne le feront pas).

Il y a aussi la route en aluminium que Google utilise sur le Pixel 5, mais une épaisse couche de plastique la recouvre, donc vous ne sentirez probablement jamais l’aluminium. Bien sûr, ce serait bien si chaque OEM de smartphone avait une personnalisation de type Moto Maker afin que nous puissions ramener le caoutchouc, le bois et le cuir.

