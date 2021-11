Sondage : Préférez-vous les écouteurs ou les écouteurs ?

Il y a beaucoup de choses à considérer lorsque vous écoutez de la musique, du service de streaming aux écouteurs que vous allez utiliser. Les deux peuvent affecter votre expérience d’écoute, mais comme il existe de nombreux types d’écouteurs différents, chacun avec ses propres avantages, nous voulons donc savoir quel style vous préférez.

Préférez-vous des écouteurs ou des écouteurs?

Certains utilisateurs préfèrent les écouteurs ou les casques, ce qui reste une option populaire pour les joueurs. Ceux-ci peuvent être câblés ou sans fil, ainsi que des conceptions intra-auriculaires ou supra-auriculaires. Avec le filaire, vous obtiendrez probablement la meilleure expérience d’écoute, en particulier avec les conceptions d’écoute, qui peuvent offrir une expérience d’écoute plus immersive. Avec le sans fil, vous obtiendrez toujours une bonne expérience d’écoute, mais même avec la plupart des meilleurs écouteurs sans fil, il y aura probablement une certaine compression, et vous devrez tenir compte de la durée de vie de la batterie.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, avec l’excellent Sony WH-1000XM4, vous obtiendrez à la fois un excellent son, une autonomie incroyable et la possibilité de connecter une prise casque 3,5 mm. Et en ce moment, il y a d’excellentes offres Black Friday Sony WH-1000XM4 en cours en ce moment, ce qui rend ces écouteurs coûteux qui valent le détour pour les vacances.

Ensuite, il y a les écouteurs, qui sont beaucoup plus compacts et moins encombrants que les écouteurs. L’expérience audio ne correspondra pas, en particulier avec les écouteurs sans fil. Pourtant, ils se sont beaucoup améliorés au fil des ans sur ce front et avec la durée de vie de la batterie, en particulier lorsque l’on regarde les meilleurs écouteurs sans fil. Le nouveau Jabra Elite 7 Pro, par exemple, vous offrira jusqu’à huit heures d’écoute avec ANC activé, avec quelques charges supplémentaires du boîtier.

Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser des écouteurs filaires si vous préférez la connexion physique, bien qu’ils puissent vous gêner si vous fréquentez la salle de sport.

Commentez ci-dessous le style que vous préférez lorsque vous jouez en musique et pourquoi.

Son exceptionnel

Sony WH-1000XM4

ça ne va pas mieux

Malgré leur nom oubliable, les Sony WH-1000XM4 sont loin d’être oubliables. Ils présentent un superbe design, un son fantastique et une batterie longue durée pour une écoute sans fin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.