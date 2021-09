Sondage : Préférez-vous les écrans pliables ou les téléphones à double écran ?

in

Cette semaine, Microsoft a finalement dévoilé le Surface Duo 2 avec de nombreuses mises à niveau tout autour. L’appareil dispose d’un châssis mince en grande partie similaire, mais les composants internes ont été considérablement améliorés pour mieux rivaliser avec certains des meilleurs téléphones Android de 2021. Comparez cela au Surface Duo de l’année dernière, qui comportait un chipset de génération précédente au lancement et un appareil photo misérable configuration, et Microsoft semble avoir un gagnant.

Mais le Surface Duo va à l’encontre d’un concurrent de poids, le Galaxy Z Fold 3, qui dispose d’un écran OLED pliable par opposition à un double écran. Alors naturellement, nous voulons savoir quel type de téléphone vous préférez.

Préférez-vous les écrans pliables ou les téléphones à double écran ?

Un cas peut être fait pour l’un ou l’autre type d’affichage. Les pliables sont parfaits lorsque vous souhaitez regarder du contenu en plein écran comme des vidéos et des films, mais peuvent également convenir pour visionner un grand écran en plein écran. Cela dit, l’expérience n’y est pas parfaite, et Google et Samsung ont essayé d’améliorer l’expérience de l’application sur pliable.

Samsung a également travaillé pour améliorer le multitâche pour son pliable, mais on peut affirmer qu’un smartphone à double écran est mieux équipé pour cela. Maintenant que Microsoft a un double écran pliable avec un chipset moderne et un peu plus de RAM, nous pourrions voir un bien meilleur multitâche.

Certaines applications pourraient même mieux tirer parti du double affichage, en particulier pour les jeux avec des services comme Xbox Game Pass. Cependant, l’expérience ici peut être aléatoire, et la vidéo en plein écran n’est pas non plus une expérience idéale sur un téléphone à double écran, à moins que vous n’utilisiez peut-être un LG Wing.

