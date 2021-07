Sondage : Préférez-vous un iPhone avec Touch ID sous l’écran ou sur le bouton d’alimentation ?

in

Les rumeurs selon lesquelles Apple fabrique un iPhone avec Face ID et Touch ID ne sont pas vraiment nouvelles. En fait, ils existent depuis les rumeurs sur l’iPhone X, avant même qu’Apple n’introduise la reconnaissance faciale sur ses appareils. Mais maintenant, nous voulons savoir : Préféreriez-vous un iPhone avec Touch ID sous l’écran ou sur le bouton d’alimentation ?

En 2017, les premières rumeurs sur l’iPhone X suggéraient qu’Apple souhaitait intégrer Touch ID à l’écran de l’iPhone, car la société passait à une conception sans bordure sans bouton Accueil. Il y avait même quelques prototypes de l’iPhone X avec Touch ID à l’arrière du téléphone, mais ces idées ont toutes été abandonnées au profit de Face ID.

Le système de reconnaissance faciale d’Apple fonctionne bien dans la plupart des situations, bien que certains utilisateurs aient été contrariés par des choses comme l’impossibilité de s’authentifier lorsque le téléphone est posé sur une table. Cependant, la pandémie de COVID-19 a révélé un défaut majeur de Face ID : il ne fonctionne pas avec les masques faciaux.

Depuis que les masques sont devenus essentiels dans notre vie quotidienne, les utilisateurs d’iPhone ont dû saisir à plusieurs reprises leurs mots de passe comme si l’appareil n’avait pas de méthode d’authentification biométrique. Cela a pris un an, mais Apple l’a reconnu lorsqu’il a introduit une fonctionnalité permettant de déverrouiller l’iPhone à l’aide de l’Apple Watch.

Selon des rumeurs récentes, cela a amené Apple à repenser Touch ID sur l’iPhone, et il semble que cette technologie pourrait revenir sur le smartphone de l’entreprise dans un proche avenir. Cependant, étant donné que l’iPhone n’a plus de bouton Accueil, comment cela fonctionnerait-il exactement ?

Touch ID sous l’écran

Selon des sources fiables comme l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple souhaite mettre Touch ID sous l’écran de l’iPhone. Cette technologie a déjà été utilisée dans d’autres smartphones et permet de cacher le capteur d’empreintes digitales derrière l’écran, le rendant presque invisible pour l’utilisateur.

Capteurs d’identification faciale sur les iPhones actuels

Cette technologie présente certains inconvénients, ce qui explique probablement pourquoi Apple ne l’a pas encore adoptée. Cela inclut l’incompatibilité avec les protecteurs d’écran et aussi une certaine lenteur à lire l’empreinte digitale. Qualcomm a annoncé plus tôt cette année un nouveau « capteur sonique 3D » qui améliore considérablement la lecture des empreintes digitales sous l’écran, et Apple devrait adopter cette technologie à l’avenir.

L’avantage d’avoir un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran est qu’il fonctionne à peu près de la même manière que Touch ID, de sorte que l’utilisateur n’a pas à déterminer où positionner son doigt pour déverrouiller le téléphone ou utiliser Apple Pay.

Touchez l’ID sur le bouton d’alimentation

Avec le nouvel iPad Air de quatrième génération, Apple a introduit un nouveau facteur de forme Touch ID, intégré au bouton d’alimentation de l’appareil. De cette façon, la société a pu supprimer le bouton Accueil de l’iPad sans avoir à ajouter les coûteux capteurs Face ID.

Avoir Touch ID sur le bouton d’alimentation signifie moins d’interférences avec le matériel d’affichage, qui ne serait pas affecté par les mêmes problèmes que le capteur sous l’écran. Cependant, au moins sur l’iPad Air, Touch ID sur le bouton d’alimentation ne semble pas aussi intuitif que l’ancien Touch ID sur le bouton d’accueil.

Touch ID sur l’iPad Air de 4e génération

Certains utilisateurs se plaignent d’éteindre accidentellement l’écran de l’iPad lorsqu’ils tentent de s’authentifier avec Touch ID. Si cela concerne l’iPhone, je peux facilement voir les utilisateurs faire de même lorsqu’ils utilisent le lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation.

Lequel préfères-tu?

Malheureusement, des rumeurs suggèrent que Touch ID ne reviendra sur l’iPhone que l’année prochaine, nous aurons donc probablement un autre iPhone avec uniquement Face ID en 2021. Même ainsi, quelle méthode préféreriez-vous ? Touch ID sous l’écran ou sur le bouton d’alimentation ?

Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous et aussi dans la section commentaires.

