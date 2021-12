Sondage : Prévoyez-vous d’acheter un nouveau téléphone l’année prochaine ?

Nous ne sommes qu’à deux semaines de la fin de l’année, et 2021 a certainement vu sa juste part de bons téléphones. Des produits phares traditionnels aux appareils économiques en passant par les téléphones pliables, les appareils de qualité proposés ne manquaient certainement pas.

2022 devrait également fournir d’excellents appareils, mais prévoyez-vous d’acheter un nouveau téléphone l’année prochaine ou êtes-vous toujours bon pour le moment ? Vous pouvez nous donner votre réponse en votant dans le sondage ci-dessous.

Envisagez-vous d’acheter un nouveau téléphone l’année prochaine ?

129 voix

Oui

53%

Non

30%

je vais attendre et voir

17%

Nous attendons une grande variété de téléphones de qualité l’année prochaine, tels que la série Galaxy S22, la gamme OnePlus 10, les derniers téléphones Redmi Note et les nouveaux appareils de la série Galaxy A. Nous attendons également plus de pliables en 2022, comme les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 et des appareils de marques chinoises. Nous comprenons donc parfaitement si vous envisagez de passer à la version supérieure en 2022.

Là encore, nous avons déjà vu des appareils de qualité au cours des deux dernières années, vous ne ressentirez donc peut-être pas le besoin de mettre à niveau en 2022 si vous avez acheté un appareil ces dernières années. Il y a aussi la simple possibilité que vous ne puissiez pas vous permettre d’acheter un nouveau téléphone même si vous le vouliez.

Dans tous les cas, vous pouvez voter dans notre sondage ci-dessus et laisser un commentaire si vous en avez plus en tête.

commentaires