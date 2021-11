Sondage : Prévoyez-vous de faire vos propres réparations iPhone maintenant ?

Apple a fait mercredi une grande annonce dans laquelle la société a révélé que, pour la première fois, elle proposera des pièces détachées pour iPhone aux utilisateurs intéressés par les réparations de bricolage. Le programme « Self Service Repair » sera d’abord lancé aux États-Unis au début de 2022, mais . veut savoir si vous envisagez maintenant de faire vos propres réparations iPhone avec ce changement à venir.

Apple n’a jamais été amical en ce qui concerne les réparations par des tiers. Des appareils comme l’iPhone, l’iPad et même le Mac ont la plupart des pièces soudées sur la carte mère, et ils utilisent également des vis et des adhésifs spéciaux qui rendent le processus de réparation difficile pour quiconque n’est pas un technicien certifié.

La société a toujours découragé les réparations « non autorisées » en restreignant certaines fonctionnalités sur les appareils dont les pièces ont été remplacées. En septembre, des ateliers de réparation indépendants ont signalé que Face ID avait cessé de fonctionner sur les modèles d’iPhone 13 dont l’écran avait été remplacé – mais heureusement, la société annule également ces restrictions.

Ces dernières années, non seulement les ateliers de réparation, mais aussi les utilisateurs ont demandé ce qu’ils appellent le « droit de réparer », ce qui a même entraîné des factures qui ont tenté de forcer les entreprises technologiques à faciliter les réparations de bricolage. Pour les utilisateurs d’Apple, ce ne sera plus un problème.

Apple affirme que la phase initiale du programme donnera aux clients l’accès à des pièces et outils Apple d’origine pour les modules les plus fréquemment entretenus, tels que l’écran, la batterie et l’appareil photo de l’iPhone. L’entreprise a déclaré que « des réparations supplémentaires seront disponibles plus tard l’année prochaine ».

Les détails du programme, tels que les prix des pièces, ne sont pas connus, mais la société a également déclaré qu’elle l’étendrait à davantage d’appareils et de pays en 2022.

Maintenant, avec cette possibilité, envisageriez-vous de réparer votre propre iPhone à la maison en utilisant des pièces d’origine Apple ? Ou préférez-vous toujours l’apporter dans un Apple Store ou un centre de réparation agréé ? Faites-le nous savoir dans la section sondage et commentaires ci-dessous.

