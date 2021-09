Sondage : qu’avez-vous pensé du Nintendo Direct d’hier ?

Image : Nintendo

Eh bien, bien bien, Nintendo a fait tout un spectacle dans son Nintendo Direct de septembre 2021. Que vous l’aimiez ou non, c’est le but de ce sondage, mais il a certainement eu des révélations notables, des mises à jour et de grands moments.

Comme vous pouvez le voir dans le tour ci-dessus, c’était un spectacle plutôt chargé, et l’un des efforts les plus longs de Nintendo avec 40 minutes. Cela témoigne peut-être de la force du line-up qu’il est difficile de ne choisir que quelques moments clés; il se passait beaucoup de choses. Nous avons eu l’annonce d’un nouveau niveau pour Nintendo Switch Online, ajoutant des jeux Nintendo 64 et Mega Drive / Genesis et introduisant quelques nouveaux contrôleurs intéressants ; le prix de la mise à jour de l’abonnement est toujours secret. Il y avait le casting du film Mario. Kirby retourne dans un grand monde 3D, qui ressemble à une rotation intrigante et impressionnante pour la série. Splatoon 3 ressemble à un jeu Splatoon plus merveilleux. Brewster.

Et la grande finale était un jeu qui, franchement, suscitait un peu d’inquiétude en raison de sa longue absence. Bayonetta 3 a été montré, avait l’air typiquement grandiloquent et il arrive l’année prochaine.

Il y a eu beaucoup d’autres annonces aussi – le résumé ci-dessus vous le rappellera ! – qui comprenait des titres acclamés par la critique, des extensions de grande envergure et un moment « out now » pour les fans de Castlevania à savourer. Pour l’argent de cet écrivain, c’était une offre solide qui avait quelque chose pour à peu près tout le monde.

La question, cependant, est : avez-vous apprécié le Direct ? Votez dans les sondages ci-dessous et partagez votre point de vue dans les commentaires !