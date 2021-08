Sondage : Que faudrait-il pour que vous quittiez Android ?

in

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Pixel 5

Android est la plate-forme de smartphones la plus populaire au monde, dépassant iOS d’Apple pour représenter la majorité des smartphones. Il est facile de comprendre pourquoi c’est aussi le cas, car il est gratuit, personnalisable, utilisé par une tonne d’OEM et a une configuration système modeste.

La plate-forme mobile de Google existe depuis plus d’une décennie, mais que faudrait-il pour que vous la quittiez ? C’est le sujet de notre sondage en vedette aujourd’hui, alors votez via le sondage ci-dessous.

Nous pouvons penser à un certain nombre de raisons pour lesquelles certains consommateurs quitteraient Android. Google verrouiller la plate-forme mobile comme iOS serait un inconvénient majeur, privant essentiellement Android de l’une de ses plus grandes forces (c’est-à-dire la personnalisation et le chargement latéral).

Une autre raison potentielle pour laquelle certaines personnes quittent Android serait le manque d’innovation de Google et des OEM. En parlant d’OEM, nous pourrions voir certaines personnes quitter la plate-forme de Google si plusieurs grandes marques (par exemple Samsung, Xiaomi) abandonnent Android pour d’autres plates-formes.

Vous pouvez faire entendre votre voix via le sondage ci-dessus, mais vous pouvez également choisir « autre » et laisser un commentaire si vous quittez Android pour une raison différente.