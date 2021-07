Sondage : Que pensez-vous de la batterie MagSafe d’Apple ?

La batterie MagSafe d’Apple pour iPhone 12 est là, et bien que les premières impressions de l’accessoire semblent être bonnes, pour ma part, je ne suis pas convaincu de la valeur de l’appareil. Cette semaine dans notre sondage, nous voulons savoir ce que vous en pensez. En avez-vous acheté un et si oui qu’en pensez-vous ? Est-ce l’une des meilleures batteries portables MagSafe disponibles, ou un gadget sans valeur ? Peut-être que vous n’en avez pas acheté, nous voulons savoir pourquoi ! Avant de vous prononcer, voici quelques éléments à considérer, tirés de notre examen :

Le pack de batterie MagSafe d’Apple aidera à prolonger la batterie de votre iPhone pendant quelques heures de plus, mais ne vous attendez pas à ce qu’il charge rapidement votre iPhone à moins qu’il ne soit branché. La taille est assez compacte et le plastique dur a une finition douce au toucher qui se sent agréable.

La batterie Magsafe est livrée avec une intégration iOS 14.7 complète, est compacte et possède des aimants puissants, et peut être utilisée à l’envers pendant que vous chargez votre iPhone. Cependant, il est très cher à 99 $, a une très petite capacité par rapport à des concurrents comme le PowerCore Magnetic 5K d’Anker et le pack de jus mophie snap+.

Pour moi, je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi vous avez payé deux fois plus pour une batterie avec un tiers de la capacité à moins que vous ne soyez absolument désespéré pour une batterie blanche et portant le logo d’Apple. Ce qui m’amène à un autre point, pourquoi est-ce uniquement disponible en blanc ? Bien sûr, il est distinctif, mais je ne peux pas imaginer qu’il vieillira bien avec la saleté et la crasse sans avoir constamment besoin d’être nettoyé. Je ne vois tout simplement aucun avantage à l’offre d’Apple par rapport aux concurrents existants qui sont considérablement moins chers et offrent une charge plus réelle… Y a-t-il quelque chose que j’ai manqué ? Répondez à notre sondage ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la dernière offre MagSafe d’Apple. Si vous êtes sur mobile, assurez-vous de cliquer ici si vous ne pouvez pas voir le sondage.

Que pensez-vous de la batterie MagSafe d’Apple ?