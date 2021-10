Sondage : Que pensez-vous de la suppression par Apple de la barre tactile du MacBook Pro ?

Lors de son événement « Unleashed » plus tôt cette semaine, Apple a dévoilé un MacBook Pro redessiné. Fondamentalement, la société a ramené tout ce qui était disponible avant 2016, mais avec plus de puissance à l’intérieur. Malheureusement, ou non, Apple a supprimé la Touch Bar et réintroduit les touches de fonction. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Aimez-vous ce changement ou pas ?

Lorsque Apple a introduit la barre tactile du MacBook Pro il y a cinq ans, il a également apporté une refonte à ces Mac avec un châssis plus fin, un cadre d’écran plus fin, un trackpad plus grand et le clavier papillon controversé. Apple a eu besoin de beaucoup de « courage » pour introduire ce design.

Alors qu’il a d’abord été critiqué pour le manque de touches de fonction et de ports, les gens ont commencé à s’adapter et ont également appris à apprécier l’introduction de Touch ID sur le Mac.

Lorsqu’Apple a dévoilé le MacBook Pro 16 pouces en 2019, la société a presque montré qu’elle avait écouté ses clients en ramenant la touche physique ESC en revenant au mécanisme du clavier à ciseaux, qui était le principal problème. Mais il n’était pas revenu de la Touch Bar.

Le panneau OLED a toujours suscité des sentiments mitigés de la part des clients. Certains l’ont adoré et d’autres l’ont détesté. En 2016, Jeff Benjamin de . a partagé ses réflexions sur la barre tactile d’Apple, qui résume ce à quoi la plupart des gens sont confrontés :

Qu’y a-t-il donc d’important dans la nouvelle Touch Bar ? Eh bien, pour commencer, cela change dynamiquement en fonction de l’application que vous utilisez. La barre tactile réagit immédiatement aux changements d’applications, sans décalage dans 99 % du temps. C’est impressionnant de voir la zone changer dynamiquement à la volée pendant que vous naviguez entre les différentes applications sur votre Mac. Il est évident qu’Apple a déployé beaucoup d’efforts pour régler la barre tactile afin qu’elle soit aussi réactive que possible. …Pour être tout à fait honnête, je n’étais pas un grand fan de la Touch Bar pendant mes premières heures d’utilisation. Je ne sais toujours pas exactement où j’en suis, mais il faut un certain temps pour s’y habituer. Je me suis retrouvé à toucher accidentellement la Touch Bar alors que le MacBook Pro reposait sur mes genoux. Cela a provoqué une entrée indésirable, ce qui m’a beaucoup ennuyé. J’ai l’habitude de poser ma main gauche là où se trouvait la clé d’échappement physique, je vais donc devoir m’entraîner à ne pas faire cela à l’avenir.

De retour au présent, des rumeurs selon lesquelles la Touch Bar serait abandonnée par des touches de fonction ont commencé il y a quelques mois. Puis, lorsque la société a finalement dévoilé le nouveau MacBook Pro ce lundi, il y avait plus de choses qui ont changé que les gens ne pouvaient le prévoir.

Personnellement, j’ai toujours trouvé la Touch Bar utile, mais il est clair à quel point c’était un gros problème, en particulier pour les développeurs. Comme les prédictions et les emoji de Siri sont toujours très utiles sur mon MacBook Pro 16 pouces, je comprends à quel point les gens ont été agacés par cette barre tactile qui n’a jamais été entièrement intégrée à toutes les applications macOS – même pas toutes les principales – et a également été un problème pour ceux qui comptent sur les touches de fonction.

Je dois avouer que j’adorerais qu’Apple ait toujours un modèle avec une Touch Bar, mais en même temps je comprends pourquoi ça doit disparaître.

Comment vous sentez-vous? Aimez-vous ou détestez-vous sa suppression? Voulez-vous qu’Apple le présente à nouveau ou non? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

