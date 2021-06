Sondage : Que pensez-vous des champs de pronoms de genre sur les réseaux sociaux ?

Juin est le mois de la fierté qui consiste à célébrer la diversité et l’inclusion. Une façon d’y parvenir est de reconnaître et de respecter les pronoms de genre de chacun et la façon dont les autres choisissent de s’identifier. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie d’entreprises qui participent au « lavage à l’arc-en-ciel », certaines entreprises ont fait un pas supplémentaire pour inclure des moyens plus permanents de montrer leur soutien à l’identité individuelle en incluant des pronoms de genre importants sur les profils d’utilisateurs.

Le mois dernier, Instagram a introduit un champ de pronom qui apparaît juste à côté du nom d’utilisateur d’une personne. Il existe même une option pour permettre uniquement aux abonnés de voir ses pronoms personnels. La fonctionnalité a été lancée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, avec des “plans pour plus”, et elle n’apparaît que sur l’application mobile disponible sur les meilleurs téléphones Android, mais pas sur le site Web. Nous pouvons vous expliquer comment ajouter vos pronoms personnels à votre profil Instagram.

Juste après, Twitter a déclaré à Android Central qu’il était ouvert à l’idée d’ajouter un champ pour les pronoms sur ses profils. Slack a également publié un champ de pronoms, et LinkedIn a également la possibilité, signalant une évolution vers un espace de travail plus inclusif, car beaucoup continuent de travailler à domicile et de s’appuyer sur les meilleures applications de télécommunications.

Cela dit, nous voulons savoir ce que vous pensez de plus de plates-formes adoptant des champs de pronom et si vous prévoyez de les utiliser.

Avez-vous pensé à ajouter des pronoms de genre à vos profils sur les réseaux sociaux ?

