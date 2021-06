Sondage : Que pensez-vous des nouveaux Beats Studio Buds ?

Beats a lancé hier ses nouveaux Beats Studio Buds, de véritables écouteurs sans fil avec modes ANC et Transparence, jusqu’à huit heures d’autonomie en une seule charge, et ils coûtent 100 $ de moins que les AirPods Pro. Envisagez-vous de les acheter?

Les Beats Studio Buds ont été découverts pour la première fois par . en mai dans les codes iOS 14.6 bêta 1. Après cela, plusieurs célébrités ont commencé à apparaître en public avec des écouteurs. Maintenant qu’ils sont officiellement dévoilés, voici tout de nouveau avec eux.

Les Beats Studio Buds ont un design différent de celui des AirPod d’origine et même des Powerbeats Pro. Ils présentent une conception intra-auriculaire similaire à celle des AirPods Pro, mais sans la tige. Leur boîtier de charge est plus petit que le Powerbeats Pro, ce qui est idéal à transporter.

Ces nouveaux écouteurs peuvent durer jusqu’à huit heures s’ils sont en mode standard et jusqu’à cinq heures si vous utilisez le mode ANC ou transparent. Les Beats Studio Buds sont résistants à la transpiration et à l’eau avec un indice IPX4, et bien que le son Beats signature soit là, cette fois, il est plus égalisé et équilibré que jamais.

Ceux qui n’aiment pas l’ajustement universel des AirPod trouveront trois embouts différents avec les Beats Studio Buds. Ils sont également disponibles en trois couleurs différentes : blanc, noir et rouge.

Bien qu’ils ne disposent pas d’une puce Apple H1 ou W1, ce qui signifie que vous devrez configurer ces écouteurs avec chaque appareil que vous possédez et que vous ne pourrez pas utiliser la fonction de partage audio sur l’iPhone, vous pouvez toujours utiliser le “Hey Siri », accédez à une configuration facile et utilisez les commandes tactiles de base avec les écouteurs.

Beats Studio Buds propose également une intégration avec l’application Find My d’Apple. Lorsqu’il est couplé via Bluetooth, cela vous permet de localiser vos Beats Studio Buds perdus en utilisant leur dernier emplacement connu ou en jouant un son.

Avec Beats Beats Studio Buds, vous bénéficiez de la prise en charge ANC, du mode Transparence, d’un couplage rapide avec les appareils Apple, d’une qualité sonore exceptionnelle et d’une conception intra-auriculaire polyvalente, le tout dans un format incroyablement compact. Il existe des limitations, telles que le manque de détection intra-auriculaire et de chargement sans fil, et pas de puce H1 ou W1, mais la valeur est là avec un prix de 150 $.

Envisagez-vous d’acheter les Beats Studio Buds ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

