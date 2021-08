Sondage : Que pensez-vous des nouveaux designs de Safari ?

La conception du navigateur Web Safari d’Apple dans iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey était censée être un triomphe de la refonte, mais la nouvelle mise à jour cause beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, et tout le monde n’est pas convaincu par le nouveau design. Dans notre sondage de cette semaine, nous voulons savoir ce que vous pensez du nouveau design, même si vous ne l’avez pas encore utilisé vous-même !

En guise d’arrière-plan, Apple a repensé Safari sur l’ensemble de sa gamme de logiciels, comme annoncé lors de la WWDC. Pour iphone:

Safari obtient un nouveau design qui rend les commandes plus faciles à atteindre d’une seule main et met le contenu au premier plan. La nouvelle barre d’onglets est compacte et légère, et flotte en bas de l’écran, afin que les utilisateurs puissent facilement passer d’un onglet à l’autre. Les groupes d’onglets permettent aux utilisateurs d’enregistrer des onglets et d’y accéder facilement à tout moment sur iPhone, iPad ou Mac. De nouvelles fonctionnalités, telles que la page de démarrage personnalisable et les extensions Web sur iOS, rendent Safari encore plus personnel et puissant.