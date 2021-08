Sondage : Que pensez-vous du dernier design de Safari dans iOS 15 ?

Nous sommes à au moins un mois de la sortie publique d’iOS 15 par Apple. Après de nombreuses controverses avec le nouveau look de Safari, la société a finalement réussi à plaire à la plupart des utilisateurs de la version bêta. Que pensez-vous de la conception de Safari dans iOS 15 maintenant ?

Safari avec iOS 15 a commencé avec un nouveau design radical. Une semaine après l’annonce de ce nouveau look, nous effectuons un sondage sur ce que nos lecteurs ont ressenti à propos de ce grand changement. Étonnamment, 43% pensaient que c’était un bon changement, bien qu’ils n’aient pas essayé le design de Safari à ce moment-là.

De plus, près de 20% de nos lecteurs qui essayaient déjà la nouvelle version bêta pensaient que Safari remanié était un excellent choix en termes de conception, bien que les plaintes de Twitter aient été massives.

Dans la version bêta 3, Apple a apporté le premier grand changement avec Safari sur macOS Monterey en apportant des barres d’onglets séparées. Ensuite, avec les prochaines versions bêta, la société l’a également apporté à iPadOS et avec la dernière version bêta d’iOS 15, Apple a non seulement réorganisé le «nouveau design» car il a ramené l’ancien.

Avec iOS 15 beta 6, nous sommes maintenant plus proches de ce à quoi ressemblera la version finale du système d’exploitation et de Safari. Alors que Safari sera toujours présenté avec une expérience remaniée, les utilisateurs auront la possibilité de revenir à l'”onglet unique” plutôt que d’aller tout avec la nouvelle “barre d’onglets”.

Le nouveau look Safari m’a beaucoup plu depuis la bêta 1 et je pense vraiment que ce nouveau design est génial. J’aime glisser entre les pages en bas et voir la même couleur que le site Web dans la barre d’onglets. Pour macOS Monterey et iPadOS 15, je ressens la même chose.

Avec Apple proposant désormais «l’ancien design» et cette nouvelle approche, pensez-vous que la société a maintenant Safari ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

