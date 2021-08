Sondage : Que pensez-vous du Pixel 6 jusqu’à présent ?

in

Google a finalement confirmé l’existence du Pixel 6, et il s’avère déjà être un déclencheur de conversation, sinon toujours pour les bonnes raisons.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une mise à niveau importante par rapport au Pixel 5 et aux modèles précédents. Il s’agit d’un design haut de gamme avec des avancées correspondantes en matière de technologie d’appareil photo et d’affichage. Et bien que la plupart des spécifications soient (officiellement) inconnues, la puce Google Tensor au cœur du Pixel 6 est déjà prête à offrir des améliorations de performances que vous ne trouverez tout simplement pas sur les appareils Android concurrents. Google ne fait pas que rattraper son retard, il promet une expérience que vous n’obtiendrez pas ailleurs.

Nous ne vous blâmerions pas si vous êtes prudent, cependant. La puce Tensor n’a toujours pas fait ses preuves et il est difficile de dire si les spécifications restantes seront compétitives. Le prix est également une inconnue, et le Pixel 6 pourrait perdre de son éclat si son prix est particulièrement élevé. Et aussi distinctif que puisse être le design, il pourrait facilement être polarisant si vous n’aimez pas cette grande barre de caméra ou cette palette de couleurs bicolore.

Nous demanderons alors : êtes-vous déjà vendu sur le Pixel 6 d’après ce que vous avez vu jusqu’à présent, ou avez-vous aigri sur la réinvention de Google ? Ou êtes-vous quelque part entre les deux et attendez tous les détails avant de déclarer vos allégeances ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans nos commentaires.