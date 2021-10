Sondage : Que pensez-vous du prix du pass d’extension en ligne Nintendo Switch ?

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Alors que Animal Crossing Direct était plus de 20 minutes de gentillesse et d’excitation pour les fans de Animal Crossing: Nouveaux Horizons, il a également servi une mise à jour majeure sur le Nintendo Switch Online Expansion Pass. Nous avons une date de sortie et un prix, ainsi qu’une idée précise du contenu qu’il proposera au lancement.

Résumons donc les principaux détails :

Date de sortie du pass d’extension en ligne Nintendo Switch

25/26 octobre, varie selon le fuseau horaire, ce qui suggère que ce sera le soir du 25 en Amérique du Nord et les premières heures du 26 en Europe.

Contenu du pass d’extension en ligne Nintendo Switch:

Titres de lancement N64 :

Titres de lancement de Sega Genesis / Mega Drive :

Castlevania : Lignées, Contra : Corps dur, Machine à haricots moyens du Dr Robotnik (Puyo Puyo – Japon), Ecco le Dauphin, Hache d’or, Héros Gunstar, MUSHA, Fantastique Star IV, Ristar, Force brillante, Shinobi III, Sonic le hérisson 2, Rues de Rage 2, Arpenteur

Animal Crossing: New Horizons – Extension DLC Happy Home Paradise

Prix ​​​​du Nintendo Switch Online + Pass d’extension :

Nintendo Switch Online + Pack d’extension [New Customers]

12 mois utilisateur unique – 49,99 $ / 39,99 € / 34,99 £ Pass familial 12 mois – 79,99 $USD / 69,99 € / 59,99 £

Tla mise à niveau du tuyau à partir d’un abonnement Nintendo Switch Online standard actuel bénéficie d’une « réduction au prorata en fonction du nombre de jours restants dans votre abonnement actuel ».

Lorsque vous décomposez le prix d’un nouveau client, en réduisant simplement l’abonnement NSO standard du pack Expansion Pack, le prix de 12 mois du contenu de l’extension s’élève à 30 $ USD / €20 / 17 £ pour un seul utilisateur, et 45 $ USD / €35 / 28,50 £ pour le pass famille (jusqu’à 8 utilisateurs).

Pour référence, le DLC Animal Crossing Happy Home Paradise coûte 24,99 USD en autonome, donc pour les joueurs passionnés du jeu, cela rend sans doute le pack d’extension plutôt attrayant lorsque vous ajoutez les jeux N64 et Mega Drive / Genesis dans le mélange. Cependant, à l’instar de services comme PlayStation Plus, il semble que vous perdrez l’accès au DLC si vous mettez fin à votre abonnement.

Il est également juste de dire que pour ceux qui ne s’intéressent qu’à la bibliothèque de jeux rétro qui ne jouent pas à Animal Crossing: New Horizons ou ne veulent pas de cette extension DLC, cela peut être plus difficile à vendre à ces prix. Peut-être que Nintendo renforcera l’offre au fil du temps avec des incitations supplémentaires, mais cela reste à voir.

En tout cas, c’est la panne, alors qu’en pensez-vous? Est-ce une bonne affaire, et allez-vous choisir l’offre Nintendo Switch Online + Expansion Pack ? Faites-nous savoir dans les sondages et les commentaires ci-dessous.