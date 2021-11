Sondage : Quel âge a votre smartphone actuel ?

Une tendance que nous avons observée ces dernières années est que les gens gardent leur smartphone de plus en plus longtemps. Cela a du sens, car les téléphones sortis au cours des dernières années ont tendance à bien vieillir en termes de performances, d’autonomie de la batterie et d’autres facteurs.

Donc, si les gens gardent leur téléphone plus longtemps, quel âge ont ces appareils ? Avez-vous acheté un téléphone nouvellement lancé cette année ? Ou tenez-vous toujours un téléphone de 2019 ? Vous pouvez nous donner votre réponse en votant dans notre sondage ci-dessous.

Quel âge a votre smartphone actuel ?

852 voix

Il est sorti en 2021

18%

Il est sorti en 2020

20%

Il est sorti en 2019

30%

Il est sorti en 2018

19%

Il a été lancé en 2017 ou avant

13%

Juste pour clarifier, nous parlons du moment où votre téléphone a été publié pour la première fois. Donc, si vous avez acheté un téléphone de la série Samsung Galaxy Note 10 de l’ère 2019 en 2021, vous devriez voter pour « il est sorti en 2019 ». De plus, nous nous référons à votre appareil principal si vous avez plus d’un téléphone.

Nous pouvons tout à fait comprendre si vous avez aussi un téléphone beaucoup plus ancien. Par exemple, j’utilise toujours le Huawei Mate 20 Pro de 2018 comme appareil personnel, bien qu’un remplacement de la batterie soit probablement en ordre maintenant.

