Sondage : quel design Apple aurait-il dû utiliser pour son accessoire Battery Pack pour iPhone 12 et iPhone 13 ?

Le pack batterie MagSafe était l’un des produits les plus controversés d’Apple en 2021. Lancé pour l’iPhone 12 et naturellement étendu à la gamme iPhone 13, il a reçu des critiques mitigées sur sa conception et sa convivialité. En dehors de cela, nous avons découvert aujourd’hui un prototype de ce produit qui avait une finition brillante. Si vous pouviez choisir, quel design Apple aurait-il dû utiliser pour son accessoire MagSafe Battery Pack ?

Commençons par le produit réel. Le bloc-piles MagSafe a une finition en plastique lisse et dur et a presque la même taille que le portefeuille en cuir MagSafe, bien qu’il soit nettement plus épais.

Cet accessoire est conçu pour donner plus de jus à votre iPhone 12 ou iPhone 13 – il se fixe magnétiquement à l’arrière de ceux-ci. L’utilisateur peut charger le pack avec un câble Lightning, et il peut en même temps transmettre une charge à l’iPhone connecté. Apple recommande d’utiliser un chargeur USB-C de 20 watts pour les temps de charge les plus rapides.

Lorsque la batterie MagSafe est connectée à un iPhone 12 ou 13, une petite icône apparaît sur le widget Batterie lorsque l’iPhone vous demande si vous souhaitez qu’il charge jusqu’à 90 % de votre batterie ou passe en mode faible consommation.

En dehors de cela, l’utilisateur de Twitter Internal Archives a publié aujourd’hui un prototype de la batterie MagSafe. Voici ce qu’ils disent :

Cet appareil a une gravure latérale et il semble qu’il manque le tissu que l’on trouve habituellement sur le devant de ces appareils. Il semble également y avoir une LED d’état sur le devant, un placement qui n’a pas été mis en production (en bas)

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, cette batterie MagSafe avait une finition brillante, ce qui aurait pu donner un look cool au produit, avec un style iPhone 3G.

Enfin, je pense personnellement qu’Apple aurait dû rester avec l’ancien style Smart Battery Case. Non seulement c’était plus sûr lorsque vous teniez votre téléphone, mais cette bosse de tortue ne m’a jamais dérangé. Le boîtier en silicone avec différentes couleurs était également un bonus car vous pouviez choisir le vôtre en noir, blanc, rouge ou rose.

L’étui de batterie intelligent a également été fabriqué dans différentes tailles, donc peu importe que vous ayez un iPhone XS ou XS Max, tandis que le pack de batterie MagSafe charge mal l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max.

Dans cet esprit, si vous pouviez choisir le design de la batterie MagSafe, choisiriez-vous le produit réel, avec une variante brillante ou un nouveau boîtier de batterie intelligent ?

