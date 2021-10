Sondage : Quel devrait être le prochain produit Google Pixel ?

Eric Zeman / Autorité Android

La gamme de produits Pixel de Google ne se limite pas aux smartphones, comme nous l’avons déjà vu des Chromebooks et des tablettes. Mais de nos jours, les Pixels non téléphoniques sont généralement des écouteurs et des chargeurs sans fil.

Nous avons vu des rumeurs de nouveaux appareils Pixel comme un ordinateur portable et pliable, mais nous voulons que vous nous disiez quel devrait être le prochain produit Google Pixel. Alors faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessous.

Un appareil Pixel dont la rumeur court depuis longtemps est une Pixel Watch, et il serait logique que la société propose une montre intelligente pour présenter Wear OS 3. Là encore, notre propre Jimmy Westenberg pense que cela est peu probable.

Pendant ce temps, un ordinateur portable ou une tablette Pixel semble également logique étant donné le mouvement du travail à domicile pendant la pandémie. Nous avons également entendu des rumeurs depuis un certain temps maintenant que la société a un ou deux pliables dans sa manche. Et cela aurait du sens si Google veut vraiment affronter Samsung dans l’espace haut de gamme.

La catégorie de produits Pixel de votre choix ne figure-t-elle pas dans le sondage ? Ensuite, choisissez l’option « autre » et laissez un commentaire ci-dessous avec votre choix.