Sondage : quel est le juste prix du pack d’extension en ligne Nintendo Switch ?

Le temps passe vite quand on s’amuse, et on a l’impression que l’arrivée du pack d’extension Nintendo Switch Online + nous rattrape assez rapidement. Il n’a été annoncé que récemment dans le Nintendo Direct de septembre pour «fin octobre», avec l’ajout de jeux Nintendo 64 et SEGA Genesis / Mega Drive à la gamme.

Ce sera une extension facultative de l’adhésion standard à l’ONS et, par conséquent, aura un coût supplémentaire. Il nous est également revenu à l’esprit aujourd’hui avec la bonne nouvelle que les abonnés européens auront la possibilité de choisir des versions à 60 Hz des jeux N64, bien que limitées à la langue anglaise.

Pour rappel de ce que nous aurons dans les nouvelles collections, vous trouverez ci-dessous les line-up de lancement confirmés et les « futurs titres » à ce jour :

Titres de lancement N64 :

N64 Futures versions :

Titres de lancement de Sega Genesis / Mega Drive :

Castlevania : Lignées, Contra : Corps dur, Machine à haricots moyens du Dr Robotnik (Puyo Puyo – Japon), Ecco le Dauphin, Hache d’or, Héros Gunstar, MUSHA, Fantastique Star IV, Ristar, Force brillante, Shinobi III, Sonic le hérisson 2, Rues de Rage 2, Arpenteur

Sur les deux systèmes, le pack d’extension aura donc 22 jeux au lancement en Amérique du Nord / Europe, avec sept autres jeux N64 confirmés en route (alors que d’autres jeux N64 et Mega Drive / Genesis non annoncés sont probables à l’avenir). Si cela fonctionne de la même manière que l’abonnement et les applications actuels, il peut également être possible de télécharger la version japonaise de l’application (depuis l’eShop sur une connexion d’utilisateur japonais non NSO) pour jouer aux jeux « uniquement au Japon » sur un compte occidental, mais nous testerons cela au lancement.

La question est, combien pensez-vous que nous devrions payer?

Ci-dessous, pour rappel, les prix par défaut pour l’abonnement actuel qui comprend les bibliothèques NES et SNES, les sauvegardes dans le cloud, l’accès aux jeux en ligne et aux jeux réservés aux membres comme Tetris 99.

1 mois – $3.99USD / €3,99 / 3,49 £

3 mois – $7.99USD / €7,99 / £6.99

12 mois – 19,99 $USD / €19,99 / 17,99 £

Abonnement familial (12 mois pour un maximum de 8 comptes) – $34.99USD / €34,99 / 31,49 £

Le pack d’extension offrira sans surprise moins dans l’ensemble, car il ajoute simplement les bibliothèques Nintendo 64 et SEGA Genesis / Mega Drive, toutes les autres parties de NSO étant dans le service par défaut (pour autant que nous sachions – il pourrait y avoir d’autres détails non encore révélés ). Nintendo présentera ce nouveau «plan d’abonnement» qui regroupe l’abonnement NSO standard avec le pack d’extension, qui sera soit une option d’achat à partir de zéro, soit une mise à niveau à partir des abonnements existants.

Ce que vous pensez nous intéresse, alors faites-nous savoir dans les sondages et les commentaires combien Nintendo devrait facturer pour les plates-formes et les jeux supplémentaires. Les prix dans le sondage demander combien il faut ajouter au prix NSO annuel existant pour le contenu du pack d’extension ; oui, vous pouvez dire « gratuit » si vous le voulez vraiment.

